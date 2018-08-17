"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина

в этот день
17.08.18
23:47
В Екб.01:47
Кремль считает, что финансовая система России абсолютно стабильна
Налог на воздух: Минфин подумывает обложить курильщиков данью
Кризис? Не слышали! Россия позолотит купол Капитолия в Гаване за 642 миллиона рублей
Главное
Путин внес кандидатуры на должность главы ЯНАО

Тема дня
20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 55

"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

место преступления, Куйбышева, убийство (2018) | Фото:Накануне.RU

Ночью 9 августа этого года возле бара "Play Cafe" в Кургане произошла драка, в результате которой погиб мужчина по имени Игорь Леонов. Его тело нашли в близлежащем дворе возле газовой колонки без признаков жизни. Уже на следующий день правоохранительные органы задержали подозреваемого Дмитрия Ерохина, который пояснил, что действовал исключительно ради спасения своей жизни.
Читайте также:

Накануне.RU удалось найти Дмитрия и получить от него комментарии о случившемся.

"Я ушел в соседний двор в туалет, до этого ко мне приехала моя девушка. Когда я возвращался, увидел такую картину: Леонов (погибший мужчина - прим. ред.) стоит и держит в объятьях мою женщину. Я подхожу и начинаю спрашивать зачем он это делает. Девушка моя мне сказала в тот момент, что говорила Леонову о том, что приехала отдыхать не одна, а со своим мужчиной. Потом оказалось, что в тот момент, пока я ходил в туалет, Леонов подруге моей девушки сказал: "У тебя сиськи классные!", а моей девушке сказал: "А на тебе я женюсь!" Я ответил ему: "Что ты себе позволяешь?" Я ударил его по лицу. После того как подъехали сотрудники полиции, я им все объяснил. Когда я вернулся из туалета, я увидел, что он ее обнимал, а она ему в этот момент в грудь руками упиралась. То есть она явно не хотела этих объятий. Потом мы зашли в "Play Cafe", а моя девушка и ее подруга остались на улице. Минут через 30-40 я выхожу к ним на улицу, а в этот момент Леонов идет мне навстречу и толкает меня целенаправленно в плечо. Я скажу, что я низкий ростом, а в нем было 1,90 метра, может еще выше", - рассказал Накануне.RU Дмитрий Ерохин.

Здесь стоит отметить, что по факту убийства Игоря Леонова возбуждено уголовное дело.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий был установлен житель города (Дмитрий Ерохин - прим. ред.), который при допросе в качестве подозреваемого пояснил, что ножевое ранение причинил, защищаясь от ударов напавшего на него потерпевшего, что подтверждается видеозаписями с камер видеонаблюдения, имеющимися в материалах дела", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Дмитрий Ерохин(2018)|Фото:vk.com

По словам Ерохина, после того, как Леонов толкнул его в плечо, Ерохин повернулся к Леонову и спросил: "Ты почему такой наглый? Ты мало того, что женщину мою лапаешь, ты еще и сейчас меня специально толкаешь". В ответ на это Леонов, по словам Дмитрия, ответил: "Она мне не говорила, что она твоя". Тогда Ерохин предложил оппоненту выйти на улицу и спросить у самой девушки как было на самом деле.

"Я просто задаю ей вопрос: "Ты сказала, что ты не одна здесь?" А он уже этот вопрос не слышал. На видео четко видно, что он просто подходит сзади и меня лупит. Ладно бы он мне ударил в лицо, как мужчина, стоя спереди, но он же сзади подошел. Я тут как думаю: женщину мою оскорбили, я за нее заступился. Он меня лупит, я падаю, у меня потому что больная спина. У меня была травма позвоночника после аварии, ребра неправильно срослись. После его удара я потерял равновесие и упал, а он мне не давал возможности вставать. Он меня бил руками, пинал ногами. А мне в этот момент сзади кричат: "У него нож". И у меня была рука разрезана, это все было зафиксировано. Именно на основании видео и моих повреждений следствие сделало вывод о том, что моей вины здесь нет как таковой. Я оборонялся, это была самозащита", - сообщил Накануне.RU Ерохин.

Игорь Леонов(2018)|Фото:vk.com

Дмитрий сообщил, что удары у Леонова были поставлены очень хорошо.

"У меня не было никакой цели его убить, я размахивал ножом в разные стороны, потому что это была самооборона. Он бы меня иначе убил, потому что все удары шли в цель и все были очень весомые. Я когда встал, я увидел, что у меня в руке от ножа осталась одна рукоятка. Не ставил я перед собой цели поранить его, это была самооборона. Мне потом уже сказали, что он - ОМОНовец, у него только 3 командировки в "горячие точки". Да он бы меня убил бы одними кулаками, если бы я не защищался. Я пытался спасти свою жизнь", - сообщил Накануне.RU Ерохин.

Как ранее сообщали местные СМИ и паблики, Ерохин якобы принадлежит к ОПГ "Локомотив", которая до сих пор считается одной из самых влиятельных бандитских группировок еще с начал 90-х годов.

"Меня приписывают к ОПГ "Локомотив". Я здесь так скажу: у меня есть много друзей детства. Я жил в Шевелевке, а большее количество "Локомотива" - это район улицы Коли Мяготина, Детский мир, Шевелевка, Юбилейный. Я всех пацанов знаю с детства. И вот эта информация, что я якобы состою в группировке "Локомотив", она, скорее всего, от моей супруги. У нас с ней сейчас непростая ситуация, мы делим имущество. Мы поженились 27 апреля этого года, сейчас вот уже расходимся - ну ошибку я сделал. И мне приписывают эту принадлежность к "Локомотиву", это неправда. Это все ерунда", - сказал Ерохин.

место преступления, Куйбышева, убийство(2018)|Фото:Накануне.RU

Также Дмитрий сообщил, что погибший Леонов, по словам общих друзей, был довольно вспыльчивым молодым человеком.

"Про Леонова сейчас говорят, что он был вспыльчивым молодым человеком. У нас есть общие знакомые. А то, что говорили, что он - предприниматель, это неправда. Он был обычным продавцом в "МВидео", - отметил Ерохин.

Сейчас по уголовному делу назначено и проводится более 10 различных экспертиз, следственными органами осуществляется комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление дополнительных свидетелей и всех фактических обстоятельств произошедшего, а также проверку возможных версий подозреваемого.

Ранее одна из официанток бара выдвинула свою версию произошедшего. Вечером 16 августа следователи обратились к жителям города с просьбой о поиске возможных очевидцев инцидента между Леоновым и Ерохиным.

Накануне.RU в самое ближайшее время свяжется с родственниками Леонова, чтобы опубликовать их версию развития событий.

Другие новости по темам: Play Cafe, Курган, убийство, Дмитрий Ерохин, Игорь Леонов, СК
17.08.2018 21:06 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
23:06 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.08.2018 15:36 Мск
"Тишина" что думает, что парня бомжи убили?" Подробности убийства бизнесмена возле курганского "Play Cafe"

Ранее 16.08.2018 20:43 Мск
В Кургане следователи ищут очевидцев жестокой расправы над молодым мужчиной во дворе одного из домов на улице Куйбышева

Ранее 09.07.2018 13:56 Мск
В Кургане неизвестные жестоко расправились с мужчиной








Добавить комментарий:

"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+