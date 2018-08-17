"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина

Ночью 9 августа этого года возле бара "Play Cafe" в Кургане произошла драка, в результате которой погиб мужчина по имени Игорь Леонов. Его тело нашли в близлежащем дворе возле газовой колонки без признаков жизни. Уже на следующий день правоохранительные органы задержали подозреваемого Дмитрия Ерохина, который пояснил, что действовал исключительно ради спасения своей жизни.

Накануне.RU удалось найти Дмитрия и получить от него комментарии о случившемся.

"Я ушел в соседний двор в туалет, до этого ко мне приехала моя девушка. Когда я возвращался, увидел такую картину: Леонов (погибший мужчина - прим. ред.) стоит и держит в объятьях мою женщину. Я подхожу и начинаю спрашивать зачем он это делает. Девушка моя мне сказала в тот момент, что говорила Леонову о том, что приехала отдыхать не одна, а со своим мужчиной. Потом оказалось, что в тот момент, пока я ходил в туалет, Леонов подруге моей девушки сказал: "У тебя сиськи классные!", а моей девушке сказал: "А на тебе я женюсь!" Я ответил ему: "Что ты себе позволяешь?" Я ударил его по лицу. После того как подъехали сотрудники полиции, я им все объяснил. Когда я вернулся из туалета, я увидел, что он ее обнимал, а она ему в этот момент в грудь руками упиралась. То есть она явно не хотела этих объятий. Потом мы зашли в "Play Cafe", а моя девушка и ее подруга остались на улице. Минут через 30-40 я выхожу к ним на улицу, а в этот момент Леонов идет мне навстречу и толкает меня целенаправленно в плечо. Я скажу, что я низкий ростом, а в нем было 1,90 метра, может еще выше", - рассказал Накануне.RU Дмитрий Ерохин.

Здесь стоит отметить, что по факту убийства Игоря Леонова возбуждено уголовное дело.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий был установлен житель города (Дмитрий Ерохин - прим. ред.), который при допросе в качестве подозреваемого пояснил, что ножевое ранение причинил, защищаясь от ударов напавшего на него потерпевшего, что подтверждается видеозаписями с камер видеонаблюдения, имеющимися в материалах дела", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

По словам Ерохина, после того, как Леонов толкнул его в плечо, Ерохин повернулся к Леонову и спросил: "Ты почему такой наглый? Ты мало того, что женщину мою лапаешь, ты еще и сейчас меня специально толкаешь". В ответ на это Леонов, по словам Дмитрия, ответил: "Она мне не говорила, что она твоя". Тогда Ерохин предложил оппоненту выйти на улицу и спросить у самой девушки как было на самом деле.

"Я просто задаю ей вопрос: "Ты сказала, что ты не одна здесь?" А он уже этот вопрос не слышал. На видео четко видно, что он просто подходит сзади и меня лупит. Ладно бы он мне ударил в лицо, как мужчина, стоя спереди, но он же сзади подошел. Я тут как думаю: женщину мою оскорбили, я за нее заступился. Он меня лупит, я падаю, у меня потому что больная спина. У меня была травма позвоночника после аварии, ребра неправильно срослись. После его удара я потерял равновесие и упал, а он мне не давал возможности вставать. Он меня бил руками, пинал ногами. А мне в этот момент сзади кричат: "У него нож". И у меня была рука разрезана, это все было зафиксировано. Именно на основании видео и моих повреждений следствие сделало вывод о том, что моей вины здесь нет как таковой. Я оборонялся, это была самозащита", - сообщил Накануне.RU Ерохин.

Дмитрий сообщил, что удары у Леонова были поставлены очень хорошо.

"У меня не было никакой цели его убить, я размахивал ножом в разные стороны, потому что это была самооборона. Он бы меня иначе убил, потому что все удары шли в цель и все были очень весомые. Я когда встал, я увидел, что у меня в руке от ножа осталась одна рукоятка. Не ставил я перед собой цели поранить его, это была самооборона. Мне потом уже сказали, что он - ОМОНовец, у него только 3 командировки в "горячие точки". Да он бы меня убил бы одними кулаками, если бы я не защищался. Я пытался спасти свою жизнь", - сообщил Накануне.RU Ерохин.

Как ранее сообщали местные СМИ и паблики, Ерохин якобы принадлежит к ОПГ "Локомотив", которая до сих пор считается одной из самых влиятельных бандитских группировок еще с начал 90-х годов.

"Меня приписывают к ОПГ "Локомотив". Я здесь так скажу: у меня есть много друзей детства. Я жил в Шевелевке, а большее количество "Локомотива" - это район улицы Коли Мяготина, Детский мир, Шевелевка, Юбилейный. Я всех пацанов знаю с детства. И вот эта информация, что я якобы состою в группировке "Локомотив", она, скорее всего, от моей супруги. У нас с ней сейчас непростая ситуация, мы делим имущество. Мы поженились 27 апреля этого года, сейчас вот уже расходимся - ну ошибку я сделал. И мне приписывают эту принадлежность к "Локомотиву", это неправда. Это все ерунда", - сказал Ерохин.

Также Дмитрий сообщил, что погибший Леонов, по словам общих друзей, был довольно вспыльчивым молодым человеком.

"Про Леонова сейчас говорят, что он был вспыльчивым молодым человеком. У нас есть общие знакомые. А то, что говорили, что он - предприниматель, это неправда. Он был обычным продавцом в "МВидео", - отметил Ерохин.

Сейчас по уголовному делу назначено и проводится более 10 различных экспертиз, следственными органами осуществляется комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление дополнительных свидетелей и всех фактических обстоятельств произошедшего, а также проверку возможных версий подозреваемого.

Ранее одна из официанток бара выдвинула свою версию произошедшего. Вечером 16 августа следователи обратились к жителям города с просьбой о поиске возможных очевидцев инцидента между Леоновым и Ерохиным.

Накануне.RU в самое ближайшее время свяжется с родственниками Леонова, чтобы опубликовать их версию развития событий.