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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
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Новости
17.08.2018 19:55 Мск (21:55 Екб)
экономика | В России
В РСПП предупредили о риске нового дефолта
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дефолт 1998 (2016) | Фото: livejournal.com

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил об угрозе дефолта для ряда российских компаний в случае реализации инициативы помощника главы государства Андрея Белоусова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе РСПП.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Белоусов заявил о возможности изъятия 513,7 млрд руб. Основная часть приходится на "Норильский никель" (114 млрд руб.), АЛРОСА (67,3 млрд руб.), СИБУР (65,2 млрд руб.), "Полюс Золото" (58,2 млрд руб.). Эта инициатива была подвергнута критике в РСПП, где считают, что такая мера отрицательным образом скажется на инвестиционной привлекательности страны. Идея не нашла поддержки и в правительстве РФ. Против инициативы высказались Минэкономразвития, Минпромторг и Минприроды.

Вчера, 16 августа, комитет Союза по налоговой политике провёл внеочередное заседание с целью обсуждения идеи Белоусова.

Участники отметили, что предлагаемая инициатива отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией, нарушает основные принципы налоговой системы, а также предпринимательской деятельности.

По мнению членов Комитета, всё это может привести к сокращению инвестиционных и социальных программ, а ряд компаний понесёт убытки в виде дефолта, то есть общего кризиса кредитоспособности и платежеспособности.

"Всё это окажет негативный эффект на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских предприятий на мировом рынке, сопровождаемый отрицательным мультипликативным эффектом на смежные отрасли, что, в конечном итоге, приведёт к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП", — подчеркнули в РСПП.

Кроме того, члены Комитета предрекли исчезновение любых стимулов к повышению эффективности и производительности наиболее эффективных предприятий вследствие реализации инициативы Белоусова.

"Предлагаемая инициатива приведет к невозможности исполнения майского Указа президента РФ в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров", — заключили в Союзе.

Консолидированная позиция РСПП направлена премьер-министру Дмитрию Медведеву и руководителям профильных министерств.

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17.08.2018 19:55 Мск | Москва | Георгий Малания
21:55 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.08.2018 10:26 Мск
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В РСПП предупредили о риске нового дефолта
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