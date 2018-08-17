В РСПП предупредили о риске нового дефолта

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил об угрозе дефолта для ряда российских компаний в случае реализации инициативы помощника главы государства Андрея Белоусова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе РСПП.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Белоусов заявил о возможности изъятия 513,7 млрд руб. Основная часть приходится на "Норильский никель" (114 млрд руб.), АЛРОСА (67,3 млрд руб.), СИБУР (65,2 млрд руб.), "Полюс Золото" (58,2 млрд руб.). Эта инициатива была подвергнута критике в РСПП, где считают, что такая мера отрицательным образом скажется на инвестиционной привлекательности страны. Идея не нашла поддержки и в правительстве РФ. Против инициативы высказались Минэкономразвития, Минпромторг и Минприроды.

Вчера, 16 августа, комитет Союза по налоговой политике провёл внеочередное заседание с целью обсуждения идеи Белоусова.

Участники отметили, что предлагаемая инициатива отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией, нарушает основные принципы налоговой системы, а также предпринимательской деятельности.

По мнению членов Комитета, всё это может привести к сокращению инвестиционных и социальных программ, а ряд компаний понесёт убытки в виде дефолта, то есть общего кризиса кредитоспособности и платежеспособности.

"Всё это окажет негативный эффект на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских предприятий на мировом рынке, сопровождаемый отрицательным мультипликативным эффектом на смежные отрасли, что, в конечном итоге, приведёт к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП", — подчеркнули в РСПП.

Кроме того, члены Комитета предрекли исчезновение любых стимулов к повышению эффективности и производительности наиболее эффективных предприятий вследствие реализации инициативы Белоусова.

"Предлагаемая инициатива приведет к невозможности исполнения майского Указа президента РФ в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров", — заключили в Союзе.

Консолидированная позиция РСПП направлена премьер-министру Дмитрию Медведеву и руководителям профильных министерств.