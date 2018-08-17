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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
17.08.2018 19:12 Мск (21:12 Екб)
политика | За рубежом
Меркель рассказала о своих ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным
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Владимир Путин Ангела Меркель (2015) | Фото:kremlin.ru

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что видит важность в предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но не рассчитывает на мгновенные результаты.

Напомним, переговоры лидеров двух стран пройдут завтра, 18 августа, в правительственной резиденции Мезеберг. Центральными темами станут актуальные вопросы внешней политики.

"Это — рабочая встреча, от неё не нужно ждать особых результатов", — передаёт ТАСС слова Меркель, сказанные после переговоров с премьер-министром Черногории Душко Марковичем.

При этом она подчеркнула необходимость "быть в постоянном диалоге" с Москвой "ввиду большого числа проблем", связанных, в частности, с Украиной, Сирией и российско-германским экономическим сотрудничеством.

"Этот диалог я хочу продолжить завтра", — добавила канцлер.

(2017)|Фото: ТАСС

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в рамках своего визита в Германию Путин также планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

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17.08.2018 19:12 Мск | информационная служба Накануне.RU
21:12 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.08.2018 13:30 Мск
Путин и Меркель проведут переговоры в Мезеберге

Ранее 21.05.2018 08:07 Мск
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Ранее 20.05.2018 20:42 Мск
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Меркель рассказала о своих ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным
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