Меркель рассказала о своих ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что видит важность в предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но не рассчитывает на мгновенные результаты.

Напомним, переговоры лидеров двух стран пройдут завтра, 18 августа, в правительственной резиденции Мезеберг. Центральными темами станут актуальные вопросы внешней политики.

"Это — рабочая встреча, от неё не нужно ждать особых результатов", — передаёт ТАСС слова Меркель, сказанные после переговоров с премьер-министром Черногории Душко Марковичем.

При этом она подчеркнула необходимость "быть в постоянном диалоге" с Москвой "ввиду большого числа проблем", связанных, в частности, с Украиной, Сирией и российско-германским экономическим сотрудничеством.

"Этот диалог я хочу продолжить завтра", — добавила канцлер.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в рамках своего визита в Германию Путин также планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.