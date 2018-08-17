ВСУ обстреляли сотрудников МККК и ОБСЕ

Украинские боевики открыли огонь по поселку Старомихайловка у западной окраины Донецка, когда там находились сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) для оказания гуманитарной помощи. Об этом Накануне.RU сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

О посещении ими поселка были уведомлены обе стороны, которые предоставили письменные гарантии безопасности. Однако со стороны позиций ВСУ в Красногоровке был открыт огонь с применением БМП. Повреждены хозяйственные постройки четырех домостроений, убита корова. Представители МККК были вынуждены укрыться в убежище, а позже были эвакуированы за пределы поселка.

Также под обстрел ВСУ утром попали сотрудники ОБСЕ в поселке Гольмовский под Горловкой. Выйдя из своих машин, они услышали два взрыва примерно в 500 м от них, а затем около десяти выстрелов из стрелкового оружия в 100-150 м. При этом два из них были сделаны в сторону патруля и пролетели над головами наблюдателей, отметили в миссии.

В пресс-службе украинского штаба "операции объединенных сил" заявили, что это невозможно. Там признали, что обстрел действительно велся с северо-запада - с той стороны, где располагаются позиции ВСУ. Но они якобы расположены дальше, а там, откуда стреляли, будто бы находятся "вооруженные формирования России".

Напомним, 30 апреля замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что даже присутствие наблюдателей ОБСЕ перестало удерживать украинских боевиков от обстрелов.