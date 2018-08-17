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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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ВСУ обстреляли сотрудников МККК и ОБСЕ
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американский наемник, ВСУ (2016) | Фото:

Украинские боевики открыли огонь по поселку Старомихайловка у западной окраины Донецка, когда там находились сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) для оказания гуманитарной помощи. Об этом Накануне.RU сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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О посещении ими поселка были уведомлены обе стороны, которые предоставили письменные гарантии безопасности. Однако со стороны позиций ВСУ в Красногоровке был открыт огонь с применением БМП. Повреждены хозяйственные постройки четырех домостроений, убита корова. Представители МККК были вынуждены укрыться в убежище, а позже были эвакуированы за пределы поселка.

Также под обстрел ВСУ утром попали сотрудники ОБСЕ в поселке Гольмовский под Горловкой. Выйдя из своих машин, они услышали два взрыва примерно в 500 м от них, а затем около десяти выстрелов из стрелкового оружия в 100-150 м. При этом два из них были сделаны в сторону патруля и пролетели над головами наблюдателей, отметили в миссии.

В пресс-службе украинского штаба "операции объединенных сил" заявили, что это невозможно. Там признали, что обстрел действительно велся с северо-запада - с той стороны, где располагаются позиции ВСУ. Но они якобы расположены дальше, а там, откуда стреляли, будто бы находятся "вооруженные формирования России".

Напомним, 30 апреля замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что даже присутствие наблюдателей ОБСЕ перестало удерживать украинских боевиков от обстрелов.

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17.08.2018 18:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
20:50 Екб

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ВСУ обстреляли сотрудников МККК и ОБСЕ
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