МИД Австрии: Предстоящий визит Путина на свадьбу Кнайсль не связан с политикой

Приглашение президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии не имеет политического подтекста, заявили в пресс-службе австрийского дипведомства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, министр Карин Кнайсль в начале июля пригласила российского лидера на своё бракосочетание, которое состоится 18 августа в Берлине. За этим последовала критическая реакция в СМИ. Так, австрийский политолог Герхард Манготт, комментируя эту информацию, заявил, что визит Путина "возбуждает подозрение" в том, что Вена является "троянским конём" Москвы в Евросоюзе.

По информации газеты "Известия", в австрийском МИД объяснили, что дело имеется с "личным визитом" главы российского государства на "частный праздник".

"Отсюда не вытекает никакого изменения внешнеполитического курса Австрии" — цитирует Австрийское агентство печати представителя дипведомства страны.

Напомним, предстоящая поездка президента РФ в Берлин связана с запланированной встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Центральными темами станут актуальные вопросы внешней политики.



Карин Кнайсль