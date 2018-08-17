Путин внес кандидатуры на должность главы ЯНАО

Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуры на должности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, а также глав республик Ингушетия и Дагестан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Так, для избрания на должность губернатора региона глава государства внес на рассмотрение заксобрания ЯНАО кандидатуры врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, заместителя председателя Комитета ЗС ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Голубенко и директора государственного казённого учреждения "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" Виталия Лагутина.

В список главы государства кандидатов для избрания на должность главы Ингушетии вошли заместитель председателя комитета Народного Собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырёв, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и депутат Городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Урусхан Евлоев.

Кроме того, Путин внес кандидатуры для избрания на должность Дагестана. В этот список вошли врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев, зампред Народного Собрания Дагестана Камил Давдиев и заместитель Председателя Народного Собрания Дагестана Махмуд Махмудов.