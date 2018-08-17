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Правительство не поддержало идею об изъятии сверхдоходов компаний

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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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Путин внес кандидатуры на должность главы ЯНАО
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(2018) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуры на должности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, а также глав республик Ингушетия и Дагестан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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Так, для избрания на должность губернатора региона глава государства внес на рассмотрение заксобрания ЯНАО кандидатуры врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, заместителя председателя Комитета ЗС ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Голубенко и директора государственного казённого учреждения "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" Виталия Лагутина.

В список главы государства кандидатов для избрания на должность главы Ингушетии вошли заместитель председателя комитета Народного Собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырёв, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и депутат Городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Урусхан Евлоев.

Кроме того, Путин внес кандидатуры для избрания на должность Дагестана. В этот список вошли врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев, зампред Народного Собрания Дагестана Камил Давдиев и заместитель Председателя Народного Собрания Дагестана Махмуд Махмудов.

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17.08.2018 18:18 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:18 Екб

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Путин внес кандидатуры на должность главы ЯНАО
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