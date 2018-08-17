Волжанин пожаловался чеченскому омбудсмену на полицейский произвол

Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурди Нухажиев просит принять меры прокурорского реагирования в защите конституционных прав подследственных, один из которых уроженец Чечни. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Речь идёт о Валиде Уцаеве, чей друг, житель Волгоградской области Игорь Юшкин направил в Чечню письменную просьбу оказать содействие в защите конституционных прав своего товарища, привлекаемого к уголовной ответственности. По словам южанина, к подследственному применялись пытки с целью добиться от него признания в "висяковом" деле.

"Не выдержав пыток, Валид был вынужден подписать признание", — говорится в письме.

Кроме того, Юшкин рассказал о причине смерти 21-летнего товарища Уцаева, совершившего суицид в камере СИЗО. По словам южанина, мужчина оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что не выдержал угрызений совести после того, как под давлением оговорил Уцаева.

В своём обращении омбудсмен Чечни приводит и слова самого автора письма, который сообщил, что также подвергался физическому и психологическому насилию с требованием признаться в преступлении после того, как против него было возбуждено уголовное дело.

Посчитав, что заявление Юшкина заслуживает серьёзного внимания и подлежит тщательной проверке, чеченский омбудсмен обратился к прокурору Волгоградской области Максиму Ершову с просьбой рассмотреть заявление по существу и принять меры прокурорского реагирования.

"В соответствии с ч. 2 ст. 6 УПК РФ, уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечает назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию", — отмечается в обращении Нухажиева.