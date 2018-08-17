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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
17.08.2018 17:52 Мск (19:52 Екб)
происшествия | Центральный ФО
Дело о ДТП в Саратовской области, в котором погибли две пенсионерки, будет расследовать центральный аппарат СКР
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: ddrgroup.ru

Уголовное дело о смертельном ДТП в Энгельсе Саратовской области, в котором погибли две пожилые женщины, передано в центральный аппарат СКР для дальнейшего расследования, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU4 августа 2018 года на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Маяковского в Энгельсе Саратовской области водитель автомобиля "Luxgen" совершил наезд на двух женщин. "Одна из них в результате полученных травм скончалась на месте, вторая была госпитализирована в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, также скончалась", - отметили в ведомстве.

Следователи установили, что в автомобиле в момент ДТП находились руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СК России по Саратовской области Аристотель Ашкалов, сестра его супруги и родной брат. По предварительным данным, управлял автомобилем Сократ Ашкалов.

"После наезда на пешеходов братья Ашкаловы находились на месте ДТП рядом с пострадавшими, затем Сократ Ашкалов скрылся с места происшествия и явился в правоохранительные органы лишь 5 августа. Он допрошен в качестве подозреваемого, и ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавила Петренко.

Сотрудники "скорой" дали показания, что Аристотель Ашкалов находился на месте ДТП и помогал грузить медицинскую каталку с потерпевшей в автомашину медиков.

В рамках уголовного дела следователи центрального аппарата назначили судебно-медицинские экспертизы братьям Ашкаловым.

Кроме того, в СКР продолжается служебная проверка в отношении Аристотеля Ашкалова, на время ее проведения он отстранен от замещаемой должности.

Другие новости по темам: Энгельс, ДТП, СКР, пенсионерки
17.08.2018 17:52 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:52 Екб

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Дело о ДТП в Саратовской области, в котором погибли две пенсионерки, будет расследовать центральный аппарат СКР
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