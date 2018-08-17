Дело о ДТП в Саратовской области, в котором погибли две пенсионерки, будет расследовать центральный аппарат СКР

Уголовное дело о смертельном ДТП в Энгельсе Саратовской области, в котором погибли две пожилые женщины, передано в центральный аппарат СКР для дальнейшего расследования, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 августа 2018 года на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Маяковского в Энгельсе Саратовской области водитель автомобиля "Luxgen" совершил наезд на двух женщин. "Одна из них в результате полученных травм скончалась на месте, вторая была госпитализирована в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, также скончалась", - отметили в ведомстве.

Следователи установили, что в автомобиле в момент ДТП находились руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СК России по Саратовской области Аристотель Ашкалов, сестра его супруги и родной брат. По предварительным данным, управлял автомобилем Сократ Ашкалов.

"После наезда на пешеходов братья Ашкаловы находились на месте ДТП рядом с пострадавшими, затем Сократ Ашкалов скрылся с места происшествия и явился в правоохранительные органы лишь 5 августа. Он допрошен в качестве подозреваемого, и ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавила Петренко.

Сотрудники "скорой" дали показания, что Аристотель Ашкалов находился на месте ДТП и помогал грузить медицинскую каталку с потерпевшей в автомашину медиков.

В рамках уголовного дела следователи центрального аппарата назначили судебно-медицинские экспертизы братьям Ашкаловым.

Кроме того, в СКР продолжается служебная проверка в отношении Аристотеля Ашкалова, на время ее проведения он отстранен от замещаемой должности.