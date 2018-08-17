В Челябинске суд снизил долг за ипотеку, доставшийся трем детям после смерти матери, до 7,5 тысяч рублей

Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу отца троих детей Алексея Березина, которых по решению суда выселяют из квартиры из-за ипотечного долга, снизил долг за ипотеку до 7 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

Решение районного суда обжаловал представитель детей, указывая на то, что это единственное жилье, приобретенное с привлечением средств материнского капитала. Суд решение частично отменил. Сумма долга с 947 тысяч уменьшилась до 7 тыс. 550 рублей. Сумма неустойки, по мнению суда, составляет 166 рублей.

Напомним, женщина умерла в 2015 году, оставив троих детей и ипотеку на квартиру. С мужем, отцом детей, они находились в разводе. По решению суда взыскана задолженность по ипотечному договору и обращено взыскание на квартиру. Сумма долга несовершеннолетних детей с процентами и неустойкой составляет 947 тыс. рублей. Отец троих детей 13, 6 и 5 лет обжаловал решение в областной суд и обратился к уполномоченному по правам человека.

Депутаты ЗСО приняли решение о сборе средств для погашения долга семьи Березиных по ипотеке. После урегулирование спора с банком депутаты приняли решение направить собранные средства в семью, чтобы создать необходимые условия для воспитания детей.

"Договорились с отцом семейства, что они в течение недели вместе с местным отделением партии "Единая Россия" и главой поселения подготовят все необходимые предложения, мы их утвердим и оплатим. Тем самым решим проблему проживания и воспитания детей на долгие годы", - отметил спикер ЗСО Владимир Мякуш.