Президент РФ Владимир Путин провел совещание с Совбезом РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Читайте также: Путин и Меркель проведут переговоры в Мезеберге

В ходе совещания состоялся обмен мнениями по темам предстоящих переговоров с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в частности по ситуации в Сирии и на Украине, уточнили в пресс-службе.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.

Отдельно участники встречи рассмотрели актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

Как сообщало Накануне.RU, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин 18 августа проведут встречу в правительственной резиденции Мезеберг.