ЧМК изготовил металлопрокат для строительства конгресс-холла, который станет основной площадкой саммитов ШОС и БРИКС

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу "Мечел") изготовил 700 тонн металлопроката на строительство конгресс-холла "Таганай 2020" и третьей очереди развязки у моста через реку Миасс в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе комбината.

На предприятии изготовили арматуру, а также балку и рядовой лист.

Оба объекта в городе возводятся в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Конгресс-холл "Таганай-2020" возводится на улице Труда и станет основной площадкой саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Уже до конца этого года бизнесмен Алексей Наговицын планирует возвести пять этажей здания, установить стены и кровлю на той части помещения, где будет размещаться основной конференц-зал.