Дмитрий Патрушев положительно оценил развитие агропромышленного комплекса в Челябинской области

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Борис Дубровский в рамках рабочей встречи обсудили направления развития АПК Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский рассказал о начале уборочной кампании на Южном Урале, а также обозначил стратегические задачи региона в сфере растениеводства. Так, планируется увеличить производство зерновых и зернобобовых культур до 3 млн тонн в год, что позволит выйти на самообеспечение не только по продовольственному зерну, но и по сырью для кормов. Для этого регион продолжит наращивать посевные площади.

Регион планирует расширять поставки сельхозпродукции в другие регионы России и за рубеж. Экспортный потенциал Челябинской области формируют макаронные изделия, крупа и мука, напитки, растительные масла, мясо птицы. По словам губернатора, благодаря поддержке Минсельхоза России региону удалось войти в группу аграрных лидеров и достигнуть самоообеспеченности по многим показателям.

Дмитрий Патрушев положительно оценил результаты деятельности Челябинской области по развитию агропромышленного комплекса, особо отметив активное обновление парка сельхозтехники и оборудования, внедрение технологий точного земледелия.

Министр поддержал инициативу губернатора по созданию новой госкорпорации, ориентированной на разработку агротехнологий и обеспечивающей внедрение научных достижений в практическую сферу агропрома.

Также стороны обсудили возможность организации Всероссийского дня поля в следующем году в Челябинской области. Борис Дубровский заявил о полной готовности региона провести это крупнейшее отраслевое мероприятие на высоком уровне.