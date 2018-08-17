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Правительство не поддержало идею об изъятии сверхдоходов компаний

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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
17.08.2018 16:33 Мск (18:33 Екб)
политика | Челябинская область
Еще два кандидата подали документы для участия в конкурсе на пост главы Миасса
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кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото:

В Миассе еще два человека подали документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы города. Это директор ООО "Черновский хлеб" Иван Воскобойников и предприниматель Владимир Антонов.
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Ранее документы подали руководитель центра коммунального обслуживания и благоустройства Миасса Валентина Комкова и бывший силовик Александр Иванов, бывший мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин и исполняющий обязанности главы города Григорий Тонких.

Напомним, 5 июля депутаты сорвали выборы главы города. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов: 12 бюллетеней оказались испорчены, девять депутатов отдали голоса за Анатолия Лобко, двое - за Данилу Михеева. Для избрания кандидату нужно было набрать 14 голосов.

3 августа депутаты Миасса объявили новый конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Документы от претендентов будут принимать до 20 августа, сам конкурс пройдет 26 сентября.

Должность главы города стала вакантной после отставки Геннадия Васькова. В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада. Васьков заключен под стражу.

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17.08.2018 16:33 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
18:33 Екб

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Еще два кандидата подали документы для участия в конкурсе на пост главы Миасса
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