Еще два кандидата подали документы для участия в конкурсе на пост главы Миасса

В Миассе еще два человека подали документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы города. Это директор ООО "Черновский хлеб" Иван Воскобойников и предприниматель Владимир Антонов.

Ранее документы подали руководитель центра коммунального обслуживания и благоустройства Миасса Валентина Комкова и бывший силовик Александр Иванов, бывший мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин и исполняющий обязанности главы города Григорий Тонких.

Напомним, 5 июля депутаты сорвали выборы главы города. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов: 12 бюллетеней оказались испорчены, девять депутатов отдали голоса за Анатолия Лобко, двое - за Данилу Михеева. Для избрания кандидату нужно было набрать 14 голосов.

3 августа депутаты Миасса объявили новый конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Документы от претендентов будут принимать до 20 августа, сам конкурс пройдет 26 сентября.

Должность главы города стала вакантной после отставки Геннадия Васькова. В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада. Васьков заключен под стражу.