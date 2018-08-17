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Правительство не поддержало идею об изъятии сверхдоходов компаний

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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
17.08.2018 16:30 Мск (18:30 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Украина не будет прекращать грузовое сообщение с Россией, но может запретить пассажирское
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Владимир Омелян (2017) | Фото: biz.liga.net

Прекращения железнодорожных грузовых перевозок с Россией не произойдет. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. В то же время он решительно настроен запретить прямое пассажирское сообщение с Россией.
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По его словам, грузовые перевозки регулируются обязательствами в рамках Всемирной торговой организации, и в случае их перекрытия Россия получит дополнительный аргумент в пользу газопровода "Северный поток-2".

Что касается пассажирского сообщения, то накануне Омелян подписал внутренний приказ мининфраструктуры о полном запрете железнодорожного и автобусного регулярного сообщения, пишет "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в правительстве. Его проект может быть вынесен на рассмотрение кабинета министров после 24 августа. Правда, протолкнуть это решение Омеляну будет непросто.

Одним из скрытых мотивов этого "патриотического" решения может быть желание ухудшить финансовое состояние "Укрзализныци", которую в прошлом году вывели из-под контроля его министерства и переподчинили напрямую правительству, против чего возражал Омелян. Сейчас он намерен показать, что правительство не справляется и "Укрзализныцю" нужно вернуть под его контроль.

Омелян заявил, что поезда из России можно будет перенаправить в ЕС, где украинцы "получат больше денег, в комфортных условиях, в безопасности и с гарантиями защиты своих прав". Возможные убытки "Укрзализныци" он назвал "манипуляцией".

Напомним, с 6 августа на Украине обсуждается возможная отмена транспортного сообщения с Россией. При этом самыми прибыльными являются поезда в Москву.

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17.08.2018 16:30 Мск | Евгений Чернышёв
18:30 Екб

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Украина не будет прекращать грузовое сообщение с Россией, но может запретить пассажирское
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