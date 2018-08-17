Украина не будет прекращать грузовое сообщение с Россией, но может запретить пассажирское

Прекращения железнодорожных грузовых перевозок с Россией не произойдет. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. В то же время он решительно настроен запретить прямое пассажирское сообщение с Россией.

По его словам, грузовые перевозки регулируются обязательствами в рамках Всемирной торговой организации, и в случае их перекрытия Россия получит дополнительный аргумент в пользу газопровода "Северный поток-2".

Что касается пассажирского сообщения, то накануне Омелян подписал внутренний приказ мининфраструктуры о полном запрете железнодорожного и автобусного регулярного сообщения, пишет "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в правительстве. Его проект может быть вынесен на рассмотрение кабинета министров после 24 августа. Правда, протолкнуть это решение Омеляну будет непросто.

Одним из скрытых мотивов этого "патриотического" решения может быть желание ухудшить финансовое состояние "Укрзализныци", которую в прошлом году вывели из-под контроля его министерства и переподчинили напрямую правительству, против чего возражал Омелян. Сейчас он намерен показать, что правительство не справляется и "Укрзализныцю" нужно вернуть под его контроль.

Омелян заявил, что поезда из России можно будет перенаправить в ЕС, где украинцы "получат больше денег, в комфортных условиях, в безопасности и с гарантиями защиты своих прав". Возможные убытки "Укрзализныци" он назвал "манипуляцией".

Напомним, с 6 августа на Украине обсуждается возможная отмена транспортного сообщения с Россией. При этом самыми прибыльными являются поезда в Москву.