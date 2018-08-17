Эксперт: Ситуация с долевым строительством находится на грани кризиса

Ситуация в долевом строительстве в России близка к краху. При этом, такой обвал может быть устроен преднамеренно, приводит Infox мнение эксперта по недвижимости и строительству Дмитрия Чарикова.

"Как это все похоже на то, что творится сегодня в долевом строительстве, погрязшем в тщеславии, алчности, вранье и манипуляциях. Одна только "покупка квартир в строящемся доме" чего стоит! Это циничная и наглая ложь, активно распространяемая девелоперами. Нет никакой покупки в долевом строительстве! Нет и никогда не было. Дольщики являются кредиторами застройщика, который, в свою очередь, инвестирует эти деньги в свой бизнес. Со всеми вытекающими из этого обстоятельства рисками. И, в первую очередь, для дольщиков, р увеличилась до 98%, а количество отказов сократилось в 2 раза. Это произошло благодаря введению в апреле этого года единой анкеты на подачу заявки сразу в 12 ведущих банков, рискующих остаться и без денег, и без жилья" – отмечает он.

При этом, как отмечает эксперт, именно дольщики оплачивают вакханалию из "бранчей", "бизнес-завтраков", зарубежных поездок, покупок яхт, дорогой недвижимости по всему миру.

Дмитрий Чариков обращает внимание на нововведение группы ПИК, позволяющее сократить отказы по ипотечным кредитам до 2% путём рассылки типовой анкеты в 12 ведущих российских банков. На практике же это приведёт в итоге к тому, что девелопер сможет получить варианты, при которых потенциальный заёмщик будет одобрен любой ценой и на любых условиях, тогда как все дальнейшие проблемы оплаты ипотеки ложатся уже на покупателя.

Напомним, заместитель полпреда президента России в УрФО Александр Моисеев недавно отметил, что ситуация с обманутыми дольщиками в регионе не является критической, однако в федеральном округе их насчитывается порядка десяти тысяч человек.