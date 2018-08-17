Югра подарила гастроли театралов, Ямал - фотовыставку. Как соседи поздравили Тюменскую область

Руководители Ханты-Мансийского автономного округа и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов вместе с другими почетными гостями поздравили Тюменскую область с 74-й годовщиной со дня основания. Торжественное мероприятие прошло во дворце культуры "Нефтяник", передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Югры Наталья Комарова в поздравлении адресовала особые слова благодарности от себя и югорчан ветеранам. Она отметила, что в зале - немало земляков.

"Глава государства определил национальные идеи. Теперь нам надо их реализовать именно в командном составе, в понимании того, что успех зависит от каждого из нас" – сказала она.

Наталья Комарова отметила, что в связи с Годом театра в Тюменскую область приедут с гастролями югорский театр обско-угорских народов "Солнце". Спектакли театралов становились лауреатами национальной театральной премии "Золотая маска".

"Таким образом Югра делится с жителями Тюменской области символом огня – солнцем. Надеюсь, вы полюбите наших актеров так же, как их любим мы. С днем рождения вас", – сказала Наталья Комарова.

Ямальский коллега Дмитрий Артюхов, выступая на торжестве, от имени ямальцев тепло поздравил коллегу – врио губернатора Тюменской области Александра Моора и выразил благодарность ветеранам и особенно тем, кто осваивал ямальскую Арктику.

От Ямала в дар Тюменской области глава арктического региона передал подарок – фотовыставку, которая будет доступна для посещения в Тюмени. Ямальский фотовернисаж представляет самые яркие образы арктического региона: от уникальной культуры коренных северян и захватывающих пейзажей Крайнего Севера до мощных мегапроектов Ямала. Подбор фотографий уникальный и не оставит равнодушными зрителей.

Отметим, что на собрании звание "Почётный гражданин Тюменской области" было присвоено первому губернатору Ямала Юрию Неёлову. На собрании также присутствовали министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев (бывший губернатор также стал"Почетным гражданином Тюменской области) и министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин: федеральные чиновники сегодня провели в Тюмени рабочие совещания, а также открылимусоросортировочный завод.