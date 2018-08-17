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Правительство не поддержало идею об изъятии сверхдоходов компаний

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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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Югра подарила гастроли театралов, Ямал - фотовыставку. Как соседи поздравили Тюменскую область
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(2018) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Руководители Ханты-Мансийского автономного округа и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов вместе с другими почетными гостями поздравили Тюменскую область с 74-й годовщиной со дня основания. Торжественное мероприятие прошло во дворце культуры "Нефтяник", передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Югры Наталья Комарова в поздравлении адресовала особые слова благодарности от себя и югорчан ветеранам. Она отметила, что в зале - немало земляков.

"Глава государства определил национальные идеи. Теперь нам надо их реализовать именно в командном составе, в понимании того, что успех зависит от каждого из нас" – сказала она.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Наталья Комарова отметила, что в связи с Годом театра в Тюменскую область приедут с гастролями югорский театр обско-угорских народов "Солнце". Спектакли театралов становились лауреатами национальной театральной премии "Золотая маска".

"Таким образом Югра делится с жителями Тюменской области символом огня – солнцем. Надеюсь, вы полюбите наших актеров так же, как их любим мы. С днем рождения вас", – сказала Наталья Комарова.

Ямальский коллега Дмитрий Артюхов, выступая на торжестве, от имени ямальцев тепло поздравил коллегу – врио губернатора Тюменской области Александра Моора и выразил благодарность ветеранам и особенно тем, кто осваивал ямальскую Арктику.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

От Ямала в дар Тюменской области глава арктического региона передал подарок – фотовыставку, которая будет доступна для посещения в Тюмени. Ямальский фотовернисаж представляет самые яркие образы арктического региона: от уникальной культуры коренных северян и захватывающих пейзажей Крайнего Севера до мощных мегапроектов Ямала. Подбор фотографий уникальный и не оставит равнодушными зрителей.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Отметим, что на собрании звание "Почётный гражданин Тюменской области" было присвоено первому губернатору Ямала Юрию Неёлову. На собрании также присутствовали министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев (бывший губернатор также стал"Почетным гражданином Тюменской области) и министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин: федеральные чиновники сегодня провели в Тюмени рабочие совещания, а также открылимусоросортировочный завод.

Другие новости по темам: день образования Тюменской области, Александр Моор, Дмитрий Артюхов, Наталья Комарова
17.08.2018 16:09 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
18:09 Екб

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Югра подарила гастроли театралов, Ямал - фотовыставку. Как соседи поздравили Тюменскую область
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