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Правительство не поддержало идею об изъятии сверхдоходов компаний

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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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Свердловское отделение "Партии пенсионеров" подверглось рейдерской атаке?
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Российская партия пенсионеров, РПП, флаг (2015) | Фото: Накануне.RU

Сегодня в Екатеринбурге, в гостинице "Большой Урал" прошло общее собрание членов регионального отделения "Российской партии пенсионеров за справедливость" (РППС), на которое прибыл из Москвы заместитель председателя РППС Владимир Ворожцов.
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Неожиданный визит столичного гостя, как выяснилось, преследовал цель провести рокировку в региональном отделении партии, в частности, добиться отставки руководителя областной ячейки, лидера общемуниципальной тройки кандидатов РППС на выборах депутатов думы Екатеринбурга, депутата Законодательного собрания Свердловской области Евгения Зяблицева.

О том, что происходило в "Большом Урале", Накануне.RU рассказал сам Зяблицев. По его словам, якобы представители "Единой России" привезли на это мероприятие 11 "неких людей, вроде, членов партии пенсионеров". Также Зяблицев считает, что ранее кураторы "ЕР" обзванивали через районные администрации города Екатеринбурга бывших членов РППС, приглашали на встречу. "После мероприятия куратор "единороссов" выдавал его участниками подарки в больших пакетах, прямо в фойе гостиницы", - отметил Зяблицев. Получить комментарий представителя "Единой России" на момент публикации не удалось.

"Целью мероприятия, с моей точки зрения, было, видимо, опорочить меня, мою работу на посту лидера регионального отделения РППС, чтобы иметь возможность снять партийный список с выборов. Ворожцов пытался получить мнение, якобы партии, о моей плохой работе, чтобы своим решением в Москве [в столице руководство РППС соберется в следующий понедельник] полностью снять наш список с выборов в гордуму. Причем, Ворожцов инициировал эту встречу, не поставив меня в известность. И мое появление на ней, наверное, стало шоком для участников. Я постарался перехватить инициативу, прямо обвинил его [Ворожцова] в организации кулуарного собрания бывших членов РППС и непонятно кого. В принципе, мне это удалось, и они не получат подтверждения с мест о моей плохой работе", - пожаловался Зяблицев.

Как будут дальше развиваться события, Зяблицев предположить не берется, не исключая, что список РППС все же могут снять с предвыборной дистанции.

Отметим, что в понедельник в Ленинском суде Екатеринбурга намечено судебное заседание по иску ЛДПР о снятии РППС с выборов за якобы нарушения, выявленные либерал-демократами в документах "пенсионеров", зарегистрированных горизбиркомом.

Зяблицев признался Накануне.RU, что готов после выборов, в случае победы, передать свой мандат депутата гордумы другим людям из списка и даже снять с себя полномочия руководителя регионального отделения РПП.

"Я так и сказал: если вас не устраивает моя кандидатура, дайте нам закончить выборы, сохранить партию, потому что она без своих депутатов в представительных и законодательных органах – не партия, - сказал Зяблицев. – И я готов 10 сентября [выборы пройдут 9 сентября] написать заявление о выходе из РПП. А то, что произошло сегодня – это попытка рейдерского захвата партии пенсионеров".

Другие новости по темам: Партия пенсионеров, дума Екатеринбурга, выборы депутатов, Евгений Зяблицев, Владимир Ворожцов
17.08.2018 16:03 Мск | Андрей Яловец
18:03 Екб

подписка на зен

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Свердловское отделение "Партии пенсионеров" подверглось рейдерской атаке?
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