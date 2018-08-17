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Правительство не поддержало идею об изъятии сверхдоходов компаний

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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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На Ямале бездомная собака прокусила ребенку ногу и живот
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злая собака (2015) | Фото: fb.ru

12-летнего надымчанина атаковала бездомная собака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальской окружной прокуратуры.
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14 августа стало известно о том, что ребенку помогли в Центральной районной больнице Надыма. Результат нападения животного – множественные укушенные раны правого бедра и брюшной стенки. В тот же день и.о. городского прокурора потребовал проверить, как местные власти отлавливают бродячих собак. По итогам надзора, в случае одобрения родными пострадавшего, в суд уйдет иск о взыскании компенсации морального и физического вреда.

Материалы проверки также направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении дела против должностных лиц администрации по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "Халатность".

Напомним, весной и летом этого года на Ямале произошло несколько серьезных нападений бездомных собак на детей. В ряде случаев власти должны компенсировать детям страдания.

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17.08.2018 16:07 Мск | Надым | Михаил Лукашкин
18:07 Екб

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На Ямале бездомная собака прокусила ребенку ногу и живот
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