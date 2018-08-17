На Ямале бездомная собака прокусила ребенку ногу и живот

12-летнего надымчанина атаковала бездомная собака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальской окружной прокуратуры.

14 августа стало известно о том, что ребенку помогли в Центральной районной больнице Надыма. Результат нападения животного – множественные укушенные раны правого бедра и брюшной стенки. В тот же день и.о. городского прокурора потребовал проверить, как местные власти отлавливают бродячих собак. По итогам надзора, в случае одобрения родными пострадавшего, в суд уйдет иск о взыскании компенсации морального и физического вреда.

Материалы проверки также направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении дела против должностных лиц администрации по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "Халатность".

Напомним, весной и летом этого года на Ямале произошло несколько серьезных нападений бездомных собак на детей. В ряде случаев власти должны компенсировать детям страдания.