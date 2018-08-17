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Правительство не поддержало идею об изъятии сверхдоходов компаний

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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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"Тишина" что думает, что парня бомжи убили?" Подробности убийства бизнесмена возле курганского "Play Cafe"
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место преступления, Куйбышева, убийство (2018) | Фото:Накануне.RU

Зауральские следователи еще вечером 16 августа сообщили о поиске очевидцев жестокого убийства курганского бизнесмена Игоря Леонова возле бара "Play Cafe" на улице Пичугина, которое произошло ночью 9 августа этого года.
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Как сообщало Накануне.RU, Леонова нашли с пулевыми ранениями от травматического оружия и с травмой нижних конечностей - именно от обильной кровопотери бизнесмен и умер.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий был установлен житель города, который при допросе в качестве подозреваемого пояснил, что ножевое ранение причинил, защищаясь от ударов напавшего на него потерпевшего, что подтверждается видеозаписями с камер видеонаблюдения, имеющимися в материалах дела", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

На допросе в качестве подозреваемого был известный в определенных кругах курганец Дмитрий Ерохин по прозвищу "Тишина". Мужчина был ранее судим, общается с представителями криминального зауральского мира, при себе носит холодное оружие. Конфликт между мужчинами в ту злополучную ночь действительно был - по каким причинам он произошел, сейчас разбираются следователи. Одна из официанток заведения рассказала Накануне.RU то что видела и знает о произошедшем. Девушка уверена - в ситуации могут быть виновны и работники бара.

Дмитрий Ерохин(2018)|Фото:vk.com

"Началось все уже на улице - активная часть драки. Ерохин у нас часто бывает, его знают наши руководители. Уже потом, после убийства, Ерохин или его друзья очень настойчиво попросили наше руководство удалить все видеозаписи с камер наблюдения в кафе. Это я точно знаю. Наши охранники побежали в ту сторону, где позже нашли тело Леонова, там же был и Ерохин. Уже потом нам рассказали, что Ерохин сознался в том, что в результате самообороны ранил Леонова, однако у него якобы не было умысла никого убивать. Что делали наши охранники на том месте, где нашли позже тело, я не знаю, но они же туда бегали. Тогда все участники драки были пьяные, разгоряченные, обычной дракой это и не закончилось. "Тишина" что думает, что парня убили бомжи? Это, наверное, убийство по неосторожности, хотя нам всем в это слабо верится", - рассказала девушка.

Игорь Леонов(2018)|Фото:vk.com

Сейчас по уголовному делу назначено и проводится более 10 различных экспертиз, следственными органами осуществляется комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление дополнительных свидетелей и всех фактических обстоятельств произошедшего, а также проверку возможных версий подозреваемого.

Родственники Леонова просят следователей тщательно отнестись к расследованию данного убийства и наказать всех виновных.

Другие новости по темам: Play Cafe, Курган, убийство, Дмитрий Ерохин, Игорь Леонов, СК
17.08.2018 15:36 Мск | Курган | информационная служба Накануне.RU
17:36 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.08.2018 20:43 Мск
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Ранее 09.07.2018 13:56 Мск
В Кургане неизвестные жестоко расправились с мужчиной








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"Тишина" что думает, что парня бомжи убили?" Подробности убийства бизнесмена возле курганского "Play Cafe"
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