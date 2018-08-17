"Тишина" что думает, что парня бомжи убили?" Подробности убийства бизнесмена возле курганского "Play Cafe"

Зауральские следователи еще вечером 16 августа сообщили о поиске очевидцев жестокого убийства курганского бизнесмена Игоря Леонова возле бара "Play Cafe" на улице Пичугина, которое произошло ночью 9 августа этого года.

Как сообщало Накануне.RU, Леонова нашли с пулевыми ранениями от травматического оружия и с травмой нижних конечностей - именно от обильной кровопотери бизнесмен и умер.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий был установлен житель города, который при допросе в качестве подозреваемого пояснил, что ножевое ранение причинил, защищаясь от ударов напавшего на него потерпевшего, что подтверждается видеозаписями с камер видеонаблюдения, имеющимися в материалах дела", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

На допросе в качестве подозреваемого был известный в определенных кругах курганец Дмитрий Ерохин по прозвищу "Тишина". Мужчина был ранее судим, общается с представителями криминального зауральского мира, при себе носит холодное оружие. Конфликт между мужчинами в ту злополучную ночь действительно был - по каким причинам он произошел, сейчас разбираются следователи. Одна из официанток заведения рассказала Накануне.RU то что видела и знает о произошедшем. Девушка уверена - в ситуации могут быть виновны и работники бара.

"Началось все уже на улице - активная часть драки. Ерохин у нас часто бывает, его знают наши руководители. Уже потом, после убийства, Ерохин или его друзья очень настойчиво попросили наше руководство удалить все видеозаписи с камер наблюдения в кафе. Это я точно знаю. Наши охранники побежали в ту сторону, где позже нашли тело Леонова, там же был и Ерохин. Уже потом нам рассказали, что Ерохин сознался в том, что в результате самообороны ранил Леонова, однако у него якобы не было умысла никого убивать. Что делали наши охранники на том месте, где нашли позже тело, я не знаю, но они же туда бегали. Тогда все участники драки были пьяные, разгоряченные, обычной дракой это и не закончилось. "Тишина" что думает, что парня убили бомжи? Это, наверное, убийство по неосторожности, хотя нам всем в это слабо верится", - рассказала девушка.

Сейчас по уголовному делу назначено и проводится более 10 различных экспертиз, следственными органами осуществляется комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление дополнительных свидетелей и всех фактических обстоятельств произошедшего, а также проверку возможных версий подозреваемого.

Родственники Леонова просят следователей тщательно отнестись к расследованию данного убийства и наказать всех виновных.