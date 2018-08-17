В СИЗО Екатеринбурга перехватили сотовые телефоны, спрятанные в уголовном деле

В следственном изоляторе Екатеринбурга адвокат пытался тайком передать своему клиенту сотовые телефоны.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, все случилось сегодня, 17 августа, в СИЗО-1. В комнате досмотра спецконтингента следственных кабинетов после встречи с адвокатом у одного из обвиняемых были обнаружены и изъяты два сотовых телефона и SIM-карта. Все это было спрятано в папке с материалами уголовного дела.

Как уточнили в ведомстве, обвиняемый был помещен в изолятор по статье об организации массовых беспорядков. Сейчас по факту инцидента с телефонами проводится проверка.