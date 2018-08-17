Теодор Курентзис и Евгений Тверетинов могут стать почетными гражданами Пермского края

Художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису и главному дирижеру губернского оркестра Евгению Тверетинову предложено присвоить звание "Почетный гражданин Пермского края". Вопрос внесен в повестку заседания комитета по местному самоуправления и регламенту Пермской городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Если депутаты поддержат идею, то представление о присвоении звания будет внесено губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

Теодор Курентзис является кавалером Ордена Дружбы, а также восьмикратным обладателем Национальной театральной премии "Золотая маска". Евгений Тверетинов - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, полковник.