Евгений Куйвашев отчитался перед минстроем о решении проблем обманутых дольщиков

В Свердловской области усиливают контроль за деятельностью недобросовестных застройщиков, от которых пострадали дольщики. На сегодняшний день планируется урегулировать ситуацию по 12 проблемным долгостроям. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на совещании, проведенном министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым в Тюмени.

Темой совещания стало исполнение регионами планов-графиков по решению проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены.

Всего региональном плане-графике осталось 19 многоквартирных домов из 26. До конца 2018 года планируется урегулировать ситуацию по 12 объектам и восстановить, таким образом, права двух тысяч граждан. Проблема обманутых дольщиков будет решена при помощи обмена либо выкупа прав требований. Вопрос с остальными семью объектами предполагается полностью решить в 2019-2020 годах.

"Во исполнение поручения президента правительством Свердловской области был усилен мониторинг за деятельностью застройщиков, привлекающих средства граждан для строительства жилья, по исполнению своих обязательств. В августе 2017 года был утвержден план-график по решению проблем граждан, вложивших свои средства в строительство многоквартирных жилых домов, чьи права были нарушены", – сообщил Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, для решения этих вопросов была создана специальная координационная комиссия.

Напомним, с 1 июля в России введен запрет на прямую продажу жилья в строящихся домах. У застройщика теперь будет несколько вариантов продажи квартир: или через банковское сопровождение, или через так называемые счета эскроу, деньги на которых хранятся только определенный период до момента завершения сделки и необходимости выплаты.