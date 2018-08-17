МИД РФ направил США ноту протеста в связи с ситуацией вокруг российских диппредставительств

Москва направила США ноту протеста в связи с нарушениями в отношении диппредставительств РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

"В связи с продолжающимся грубым нарушением США норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации на территории США Министерство иностранных дел РФ выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту", - говорится в сообщении.

В дипведомстве также напомнили, что к ситуации было также привлечено внимание ООН. "Генеральному секретарю Организации 18 мая с.г. передано соответствующее Сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - добавили в МИД.