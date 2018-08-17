Авиакомпания "Россия" намерена взыскать убытки с Панина, решившего сойти с борта

Авиакомпания "Россия" может взыскать с актера Алексея Панина убытки за двухчасовую задержку рейса из Симферополя в Москву.

Напомним, вечером 16 августа Панин, летевший вместе с дочерью, решил сойти с борта после посадки. Пассажиры рейса утверждали, что актер был пьян и вел себя буйно.

Однако в аэропорту и авиакомпании отрицают, что Панин дебоширил.

Как передает РИА Новости, компания рассмотрит вопрос о возмещении убытков в соответствии с внутренним регламентом.

Сам Панин обвинил СМИ во лжи. Он выложил видео со своей дочерью в инстаграм, где заявил, что никакого дебоша не устраивал. "Мы не полетели по своим причинам... Люся не видела Симферополь", - сказал актер-скандалист.