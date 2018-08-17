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Правительство не поддержало идею об изъятии сверхдоходов компаний

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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
17.08.2018 15:27 Мск (17:27 Екб)
спорт | В России | За рубежом
"Монако" проведет презентацию Головина и других новичков команды на следующей неделе
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ФК Монако (2018) | Фото: ФК Монако

В ближайший понедельник, 20 августа, полузащитник сборной России Александр Головин будет представлен в качестве игрока французского "Монако", куда он недавно перешел из ЦСКА.

Как пишет "Спорт-Экспресс", презентация пройдет в отеле Hermitage Monte Carlo и начнется в 12 часов по московскому времени. В ней примут участие вице-президент "монегасков" Вадим Васильев, а также другие новички команды.

Напомним, российским футболистом также активно интересовался лондонский "Челси", который считали фаворитом в борьбе за Головина. Но в конце июля игрок перебрался во Францию.

ФК Монако(2018)|Фото: ФК Монако

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17.08.2018 15:27 Мск | Франция | информационная служба Накануне.RU
17:27 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.07.2018 12:03 Мск
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Ранее 26.07.2018 12:28 Мск
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Ранее 27.06.2018 12:03 Мск
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Ранее 15.06.2018 12:09 Мск
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"Монако" проведет презентацию Головина и других новичков команды на следующей неделе
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