"Монако" проведет презентацию Головина и других новичков команды на следующей неделе

В ближайший понедельник, 20 августа, полузащитник сборной России Александр Головин будет представлен в качестве игрока французского "Монако", куда он недавно перешел из ЦСКА.

Как пишет "Спорт-Экспресс", презентация пройдет в отеле Hermitage Monte Carlo и начнется в 12 часов по московскому времени. В ней примут участие вице-президент "монегасков" Вадим Васильев, а также другие новички команды.

Напомним, российским футболистом также активно интересовался лондонский "Челси", который считали фаворитом в борьбе за Головина. Но в конце июля игрок перебрался во Францию.