В Прикамье погиб кандидат в депутаты думы

Следователи выясняют обстоятельства смерти 64-летнего кандидата в депутаты гордумы Осы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

Тело политика нашли 17 августа в акватории реки Тулва в районе села Горы Осинского района. По предварительным данным, погибшим является кандидат в депутаты думы Осы. Он пропал без вести во время заплыва в реках Тулва и Ками, проводившегося 12 августа на фестивале в честь дня рождения Витуса Беринга.

При осмотре на месте следов насильственной смерти на теле не нашли.