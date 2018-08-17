YouTube и "ВКонтакте" заблокировали 88 страниц о зацепинге и руфинге

На основании решений судов и требований Роскомнадзора из социальных сетей удалена информация о руфинге и зацепинге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Так, "ВКонтакте" и Youtube самостоятельно ограничили доступ к 88 страницам, где размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах, проникновение на различные объекты или части объектов, на которые вход запрещен (крыши зданий, высотные сооружения и т.д.)

По мнению экспертов Роспотребнадзора, субкультуры "зацепинг" и "руфинг" можно отнести к "скрытой форме суицидального поведения".

По статистике в Центральном федеральном округе в 2015 году почти каждый второй, а в 2016 году каждый третий травмированный на железной дороге - это упавший с подвижного состава. Всего на территории Российской Федерации за 2015 - 2016 годы был травмирован 471 подросток (370 - со смертельным исходом).

В прошлом году Московская городская дума внесла в Госдуму проект о наказании за зацепинг.