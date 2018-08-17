Восстановлена первая плита мемориала в Салехарде

Первая из 52 мемориальных плит в Парке Победы Салехарда восстановлена. Чиновники Салехарда отчитались о проделанной работе, передает корреспондент Накануне.RU.

Восстановление плит началось после того, как жители опубликовали фотографии досок со стертыми именами участников Великой Отечественной войны в соцсетях. На прошлой неделе прошли испытания нескольких составов краски, в пресс-службе мэрии уточнили, что специалисты определились с составом краски и способом нанесения.

"Процесс получается длительным, художнику необходимо будет выводить каждую буковку отдельно. К тому же, в зависимости от глубины гравировки краска может ложиться по-разному. Это процесс затягивает", - уточнили в мэрии.

Из-за характера работ чиновники не сразу нашли подрядчика.

Закончить реставрацию фамилий на мемориале Салехарда планируют через две недели.