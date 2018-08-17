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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ультиматум населению: либо пенсионная "реформа", либо вообще отсутствие пенсий События последних недель дают слабое, но все-таки ощутимое представление относительно того, что делают власти и к чему стремятся в сфере пенсионной "реформы". То, что сейчас происходит с инициативой референдума, с арестом митингующих, можно обозначить как мониторинг ситуации и блокирование рисков. А в целом населению ставят ультиматум – либо повышение пенсионного возраста, либо вообще отсутствие пенсий. Подробнее – в материале Накануне.RU.
17.08.2018
общество ;
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Новости
17.08.2018 14:40 Мск (16:40 Екб)
общество | Тюменская область
Якушев: До конца года в УрФО введут в эксплуатацию 37 долгостроев
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(2006) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

В России – 880 проблемных домов, при строительстве которых были нарушены права дольщиков. Это 90 тыс. 617 заключенных договоров долевого участия и 34 тыс. 85 человек, пострадавших от застройщиков, рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев на профильном совещании с губернаторами Урала в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Полностью решить проблему удалось в 17 регионах, в том числе и Тюменской области. В УрФО за первые полгода 2018 г. из дорожных карт исключили 21 проблемный объект. За это же время в список попали семь объектов. До конца года должны решиться проблемы дольщиков 37 домов, рассказал собравшимся Якушев.

Сейчас в Свердловской и Челябинской областях сосредоточено 83% проблемных объектов, 93% пострадавших граждан и 92% зарегистрированных договоров долевого участия. Наибольшее напряжение вызывает Челябинская область, где в списке проблемных – 39 объектов.

(2004)|

Заместитель полпреда президента России в УрФО Александр Моисеев полагает, что формированию такого количества дольщиков способствовали различные причины, но ситуация не является критической. В федеральном округе – 10 тыс. обманутых дольщиков. По словам и.о. главы Тюменской области Александра Моора, в 2010-17 гг. в регионе жилье получили 5,6 тыс. пострадавших, было 72 проблемных дома. В 2018 г. последние три дома исключены из реестра. Проблемы были разными. Где-то существовали сложности с оформлением земли, где-то – юридические вопросы, где-то власти помогали с помощью получить разрешение и ввод в эксплуатацию.

Он добавил, что на контроле остаются несколько домов, где есть проблемы, связанные со сроком ввода в эксплуатацию и особенностями строительства. В их числе – дом №23 на ул. Беляева в Тюмени, он по-прежнему остается на контроле властей. Губернатор полагает, что уже к 1 октября проблема жителей этого долгостроя окончательно решится.

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17.08.2018 14:40 Мск | Михаил Лукашкин
16:40 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.08.2018 14:59 Мск
Якушев в Тюмени обсудит с губернаторами Урала долевое строительство








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Якушев: До конца года в УрФО введут в эксплуатацию 37 долгостроев
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