Якушев: До конца года в УрФО введут в эксплуатацию 37 долгостроев

В России – 880 проблемных домов, при строительстве которых были нарушены права дольщиков. Это 90 тыс. 617 заключенных договоров долевого участия и 34 тыс. 85 человек, пострадавших от застройщиков, рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев на профильном совещании с губернаторами Урала в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Полностью решить проблему удалось в 17 регионах, в том числе и Тюменской области. В УрФО за первые полгода 2018 г. из дорожных карт исключили 21 проблемный объект. За это же время в список попали семь объектов. До конца года должны решиться проблемы дольщиков 37 домов, рассказал собравшимся Якушев.

Сейчас в Свердловской и Челябинской областях сосредоточено 83% проблемных объектов, 93% пострадавших граждан и 92% зарегистрированных договоров долевого участия. Наибольшее напряжение вызывает Челябинская область, где в списке проблемных – 39 объектов.

Заместитель полпреда президента России в УрФО Александр Моисеев полагает, что формированию такого количества дольщиков способствовали различные причины, но ситуация не является критической. В федеральном округе – 10 тыс. обманутых дольщиков. По словам и.о. главы Тюменской области Александра Моора, в 2010-17 гг. в регионе жилье получили 5,6 тыс. пострадавших, было 72 проблемных дома. В 2018 г. последние три дома исключены из реестра. Проблемы были разными. Где-то существовали сложности с оформлением земли, где-то – юридические вопросы, где-то власти помогали с помощью получить разрешение и ввод в эксплуатацию.

Он добавил, что на контроле остаются несколько домов, где есть проблемы, связанные со сроком ввода в эксплуатацию и особенностями строительства. В их числе – дом №23 на ул. Беляева в Тюмени, он по-прежнему остается на контроле властей. Губернатор полагает, что уже к 1 октября проблема жителей этого долгостроя окончательно решится.