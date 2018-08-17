Строители закрывают движение еще на двух улицах Екатеринбурга

С сегодняшнего дня, 17 августа, строители закрывают на ремонт две улицы в Екатеринбурге. Ограничение движения будет действовать на улице Гастелло и переулке Широком до 1 октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Такие ограничения связаны со строительством новостроек в микрорайоне Уктус. Застройщикам необходимо будет проложить к домам электрические и теплоснабжающие коммуникации, а также сети водопровода. Для транспорта закроют переулок Широкий на участке от улицы Щербакова до Мраморской и улицу Гастелло от переулка Широкого до переулка Каслинского.

После окончания строительно-монтажных работ в зоне строительства также восстановят элементы благоустройства.

Напомним, что в центре Екатеринбурга также действуют ограничения на ряде улиц в связи с Днем города. Полный перечень перекрытия дорог можно посмотреть здесь.