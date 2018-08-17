На пост главы Миасса претендуют четыре кандидата

На пост главы Миасса претендуют уже четыре кандидата. Сегодня документы подали руководитель центра коммунального обслуживания и благоустройства Миасса Валентина Комкова и бывший силовик Александр Иванов, который участвовал в первом конкурсе на пост руководителя муниципалитета.

Ранее документы подали бывший мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин и исполняющий обязанности главы города Григорий Тонких.

Напомним, бывший сотрудник ФСБ Александр Иванов и Григорий Тонких уже участвовали в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Миасса. Тонких снял свою кандидатуру в день проведения конкурса, кандидатуру Иванова отклонила конкурсная комиссия. По итогам отбора на пост главы были рекомендованы экс-директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко и директор муниципального учреждения "Комитет по делам молодежи" Данила Михеев. Однако депутаты сорвали выборы главы города. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов: 12 бюллетеней оказались испорчены, девять депутатов отдали голоса за Анатолия Лобко, двое - за Данилу Михеева. Для избрания кандидату нужно было набрать 14 голосов.

3 августа депутаты Миасса объявили новый конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Документы от претендентов будут принимать до 20 августа, сам конкурс пройдет 26 сентября.

Должность главы города стала вакантной после отставки Геннадия Васькова. В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада. Васьков заключен под стражу.