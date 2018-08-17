Первое заседание гордумы Екатеринбурга может пройти 25 сентября

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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ультиматум населению: либо пенсионная "реформа", либо вообще отсутствие пенсий События последних недель дают слабое, но все-таки ощутимое представление относительно того, что делают власти и к чему стремятся в сфере пенсионной "реформы". То, что сейчас происходит с инициативой референдума, с арестом митингующих, можно обозначить как мониторинг ситуации и блокирование рисков. А в целом населению ставят ультиматум – либо повышение пенсионного возраста, либо вообще отсутствие пенсий. Подробнее – в материале Накануне.RU.
17.08.2018
общество ;
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Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


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Первое заседание гордумы Екатеринбурга может пройти 25 сентября
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Ленин, памятник Ленину, администрация Екатеринбурга, мэрия Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

Председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров выступил накануне в эфире телекомпании АТН, ответив на целый ряд вопросов о выборах депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, итоги выборов будут определены не позднее, чем на пятый день со дня голосования. При этом, первое заседание вновь избранной гордумы предварительно намечено на 25 сентября.

Руководитель комиссии подчеркнул, что голосовать на муниципальных выборах, согласно закону, можно только при наличии постоянной прописки в городе, а временная регистрация не дает такого права.

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17.08.2018 14:26 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:26 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.07.2018 13:50 Мск
Выборы в думу Екатеринбурга обойдутся в 125 миллионов рублей








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Первое заседание гордумы Екатеринбурга может пройти 25 сентября
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