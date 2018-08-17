Первое заседание гордумы Екатеринбурга может пройти 25 сентября

Председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров выступил накануне в эфире телекомпании АТН, ответив на целый ряд вопросов о выборах депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, итоги выборов будут определены не позднее, чем на пятый день со дня голосования. При этом, первое заседание вновь избранной гордумы предварительно намечено на 25 сентября.

Руководитель комиссии подчеркнул, что голосовать на муниципальных выборах, согласно закону, можно только при наличии постоянной прописки в городе, а временная регистрация не дает такого права.