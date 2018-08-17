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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ультиматум населению: либо пенсионная "реформа", либо вообще отсутствие пенсий События последних недель дают слабое, но все-таки ощутимое представление относительно того, что делают власти и к чему стремятся в сфере пенсионной "реформы". То, что сейчас происходит с инициативой референдума, с арестом митингующих, можно обозначить как мониторинг ситуации и блокирование рисков. А в целом населению ставят ультиматум – либо повышение пенсионного возраста, либо вообще отсутствие пенсий. Подробнее – в материале Накануне.RU.
17.08.2018
общество ;
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Новости
17.08.2018 14:16 Мск (16:16 Екб)
общество | Курганская область
"Он палец о палец не стукнул". Кокорин отчитался перед министром о решении проблем дольщиков, однако люди считают, что им помогла только прокуратура
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Апельсин, жилье, дольщики, долгострой, Курган (2017) | Фото:Накануне.RU

На совещании по проблемам долевого строительства в Тюмени глава Курганской области Алексей Кокорин отчитался перед Министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым о ситуации с зауральскими дольщиками. По словам Кокорина, в регионе была проделана огромная работа по защите их прав - в пример он привел всем известные проблемные фирмы СМУ КПД и "Речелстрой".
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"Нам удалось достроить и сдать 12 многоквартирных домов, где застройщиками являлись СМУ КПД и "Речестрой". Еженедельно мы проводили совещания, регулярно выезжали на объекты, встречались с дольщиками, подрядчиками, представителями ресурсоснабжающих организаций. Каждый возникший вопрос решали максимально оперативно с привлечением всех заинтересованных сторон", - отметил на совещании губернатор Зауралья.

После этого он отметил, что совместными усилиями с областной прокуратурой и профильными ведомствами все проблемы были решены. Однако сами дольщики и тогда, и сейчас выражали свое мнение абсолютно по-другому. В ноябре прошлого года пресс-служба главы Зауралья сообщила, что отопление в строение №1 "Апельсина" было подано по поручению губернатора - так и есть, он подписал его 1 ноября. Однако жители считают, что губернатор не приложил руку к решению проблем дольщиков.

Апельсин, жилье, дольщики, долгострой, Курган(2017)|Фото:Накануне.RU

"Он и палец о палец не стукнул. Мы благодарны только двум людям, благодаря которым у нас все проблемы решились буквально за неделю - это прокурор Кургана Вадим Суровцев и прокурор Курганской области Игорь Ткачев. Ну и главе Кургана Руденко тоже отдельное спасибо - он там решал вопрос с "Курганской генерирующей компанией". Вялый Овсянников (генеральный директор "Водного союза" Владимир Овсянников - прим. ред.), такой же вялый замгубернатора Виктор Сухнев тут только ходили вокруг да вздыхали, а прокуроры приехали и вот результат", - считает дольщица "Апельсина" Валентина.

В конце октября прошлого года прокурор Курганской области Игорь Ткачев лично выехал в Заозерный микрорайон на объекты жилого комплекса "Апельсин". Вместе с ним к жителям новостроек отправились заместитель главы региона Виктор Сухнев, глава Кургана Сергей Руденко и недобросовестный застройщик СМУ КПД Павел Жданов. На встрече с жителями Ткачев устроил разнос городской и областной власти - по его мнению, чиновники проявили крайнее бездействие в вопросах работы с ресурсоснабжающими организациями. Дело в том, что в домах до сих пор на тот момент не было воды (конец октября 2017 года - прим. ред.), дольщики 25 октября даже вышли на митинг в центре Кургана.

Евгений Алексеев, Вадим Суровцев, встреча, дольщики, Апельсин, Курган(2017)|Фото:Накануне.RU

"Надзорным ведомством выявлено бездействие органов муниципальной и региональной власти по координации действий ресурсоснабжающих организаций и застройщика по реализации жилищных прав граждан. Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов предостережен о недопустимости нарушения закона и прав граждан. Одновременно в его адрес направлено представление с требованием о привлечении к ответственности виновных должностных лиц муниципалитета, допустивших ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов при отсутствии водоснабжения", - сообщили тогда Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Напомним, процесс сдачи домов СМУ КПД вызвал большую шумиху - застройщика Павла Жданова хотели подвести под статью, было заведено уголовное дело, дольщики утверждали, что якобы по его вине строительство жилых домов необоснованно затягивается. Горожане первый раз выходили на митинг в конце июня позапрошлого года, после проведения которого городские и областные власти поставили вопрос с вводом жилья СМУ КПД на особый контроль.

митинг, дольщики, Апельсин, Курган(2017)|Фото:Накануне.RU

Даже ныне отправленный в отставку главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов в апреле прошлого года обещал людям, что все дома СМУ КПД в жилых комплексах "Апельсин" и "Снегири" будут сданы в мае 2017 года. Свое обещание он тогда не сдержал.

На сегодняшний день в Зауралье работает 18 фирм, которые строят 37 домов с долевым софинансированием.

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17.08.2018 14:16 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
16:16 Екб

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"Он палец о палец не стукнул". Кокорин отчитался перед министром о решении проблем дольщиков, однако люди считают, что им помогла только прокуратура
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