"Он палец о палец не стукнул". Кокорин отчитался перед министром о решении проблем дольщиков, однако люди считают, что им помогла только прокуратура

На совещании по проблемам долевого строительства в Тюмени глава Курганской области Алексей Кокорин отчитался перед Министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым о ситуации с зауральскими дольщиками. По словам Кокорина, в регионе была проделана огромная работа по защите их прав - в пример он привел всем известные проблемные фирмы СМУ КПД и "Речелстрой".

"Нам удалось достроить и сдать 12 многоквартирных домов, где застройщиками являлись СМУ КПД и "Речестрой". Еженедельно мы проводили совещания, регулярно выезжали на объекты, встречались с дольщиками, подрядчиками, представителями ресурсоснабжающих организаций. Каждый возникший вопрос решали максимально оперативно с привлечением всех заинтересованных сторон", - отметил на совещании губернатор Зауралья.

После этого он отметил, что совместными усилиями с областной прокуратурой и профильными ведомствами все проблемы были решены. Однако сами дольщики и тогда, и сейчас выражали свое мнение абсолютно по-другому. В ноябре прошлого года пресс-служба главы Зауралья сообщила, что отопление в строение №1 "Апельсина" было подано по поручению губернатора - так и есть, он подписал его 1 ноября. Однако жители считают, что губернатор не приложил руку к решению проблем дольщиков.

"Он и палец о палец не стукнул. Мы благодарны только двум людям, благодаря которым у нас все проблемы решились буквально за неделю - это прокурор Кургана Вадим Суровцев и прокурор Курганской области Игорь Ткачев. Ну и главе Кургана Руденко тоже отдельное спасибо - он там решал вопрос с "Курганской генерирующей компанией". Вялый Овсянников (генеральный директор "Водного союза" Владимир Овсянников - прим. ред.), такой же вялый замгубернатора Виктор Сухнев тут только ходили вокруг да вздыхали, а прокуроры приехали и вот результат", - считает дольщица "Апельсина" Валентина.

В конце октября прошлого года прокурор Курганской области Игорь Ткачев лично выехал в Заозерный микрорайон на объекты жилого комплекса "Апельсин". Вместе с ним к жителям новостроек отправились заместитель главы региона Виктор Сухнев, глава Кургана Сергей Руденко и недобросовестный застройщик СМУ КПД Павел Жданов. На встрече с жителями Ткачев устроил разнос городской и областной власти - по его мнению, чиновники проявили крайнее бездействие в вопросах работы с ресурсоснабжающими организациями. Дело в том, что в домах до сих пор на тот момент не было воды (конец октября 2017 года - прим. ред.), дольщики 25 октября даже вышли на митинг в центре Кургана.

"Надзорным ведомством выявлено бездействие органов муниципальной и региональной власти по координации действий ресурсоснабжающих организаций и застройщика по реализации жилищных прав граждан. Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов предостережен о недопустимости нарушения закона и прав граждан. Одновременно в его адрес направлено представление с требованием о привлечении к ответственности виновных должностных лиц муниципалитета, допустивших ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов при отсутствии водоснабжения", - сообщили тогда Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Напомним, процесс сдачи домов СМУ КПД вызвал большую шумиху - застройщика Павла Жданова хотели подвести под статью, было заведено уголовное дело, дольщики утверждали, что якобы по его вине строительство жилых домов необоснованно затягивается. Горожане первый раз выходили на митинг в конце июня позапрошлого года, после проведения которого городские и областные власти поставили вопрос с вводом жилья СМУ КПД на особый контроль.

Даже ныне отправленный в отставку главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов в апреле прошлого года обещал людям, что все дома СМУ КПД в жилых комплексах "Апельсин" и "Снегири" будут сданы в мае 2017 года. Свое обещание он тогда не сдержал.

На сегодняшний день в Зауралье работает 18 фирм, которые строят 37 домов с долевым софинансированием.