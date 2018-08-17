В Екатеринбурге судят хакеров, взломавших базу данных аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о хищении крупной суммы денег и взломе базы данных местного аэропорта.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, на скамье подсудимых оказались двое жителей города. Как полагает следствие, они вместе с другими членами преступного сообщества кибермошенников создали и распространили через интернет вредоносное программное обеспечение.

В результате злоумышленники поучили доступ к счетам клиентов различных банков, откуда похитили 1,2 млрд руб. Кроме этого, хакерам удалось получить неправомерный доступ к компьютерной базе данных екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Сейчас оба находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Что касается остальных участников преступного сообщества, расследование в отношении них продолжается.