Потапов лично встретился с профактивом УВЗ

Более часа продолжалась встреча генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» Александра Потапова с профсоюзным активом "Уралвагонзавода", передает корреспондент Накануне.RU. Причин встретиться оказалось несколько, людей интересовало все сразу: производство, социальная сфера и планы на будущее.

Напомним, некоторое время назад в нескольких СМИ появились слухи о начавшихся и предстоящих сокращениях и увольнениях на предприятии, говорили даже о том, что почти 15 тысяч заводчан будут отправлены за ворота. Александр Потапов на встрече с профактивом слухи развеял. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, Потапов сообщил, что с начала 2018 года на предприятие принято более 1,5 тысяч человек и работа по поиску квалифицированных кадров в связи с производственными планами корпорации продолжается.

Рабочие поднимали вопрос о так называемых донорских днях. Гендиректор сообщил, что на самом высоком уровне прорабатывается вопрос об оплате донорских дней. Чтобы сохранить средний заработок работника за 12-часовую смену, необходимо согласовать эти действия с действующим трудовым законом. Сейчас готовятся бумаги, изучаются нормативные акты.

"Какие социальные объекты остаются в структуре корпорации, какие социальные объекты планируются к продаже?" – спрашивали работники УВЗ. "Уралвагонзавод" оставляет за собой базы отдыха «Соловьиная роща» в районе реки Иса и «Чистая заводь» в деревне Темно-Осинова. Базы «Аять», «Металлург», «Рыбака и Охотника» не пользуются спросом у заводчан и будут проданы до 2020 года, как и гостиница по улице Ильича. Базу отдыха «Кедр» в Усть-Утке безвозмездно передадут Нижнетагильской Епархии. Планируется отдать и храм, гостиницу с кортом в Волчанске.

Дворец ледового спорта, дворцы культуры, водного спорта, объекты здравоохранения в Нижнем Тагиле и в Волчанске остаются на балансе УВЗ, подтвердил Потапов и сказал, что "продолжится поддержка детских спортивных школ, в том числе и детской хоккейной команды спортивного клуба “Спутник”.

По словам гендиректора, помощь осуществляется через МОО «СК «Спутник», средства в бюджете запланированы. Более того, ребятам для проведения тренировочных мероприятий предоставляются спортивные объекты УВЗ, содержание которых идет за средства предприятия, а пользуется ими весь город и приезжие с окраин.

Говоря о пенсионной реформе, генеральный директор особенно подчеркнул, что нельзя допустить втягивание корпорации в нечистоплотные игры людей, которые пытаются сделать себе имя или пиар на серьезной озабоченности трудящихся.