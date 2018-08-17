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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ультиматум населению: либо пенсионная "реформа", либо вообще отсутствие пенсий События последних недель дают слабое, но все-таки ощутимое представление относительно того, что делают власти и к чему стремятся в сфере пенсионной "реформы". То, что сейчас происходит с инициативой референдума, с арестом митингующих, можно обозначить как мониторинг ситуации и блокирование рисков. А в целом населению ставят ультиматум – либо повышение пенсионного возраста, либо вообще отсутствие пенсий. Подробнее – в материале Накануне.RU.
17.08.2018
общество ;
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Новости
17.08.2018 11:48 Мск (13:48 Екб)
политика
Потапов лично встретился с профактивом УВЗ
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УВЗ, хоккейный клуб &quot;Спутник&quot; (2017) | Фото: mstrok.ru

Более часа продолжалась встреча генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» Александра Потапова с профсоюзным активом "Уралвагонзавода", передает корреспондент Накануне.RU. Причин встретиться оказалось несколько, людей интересовало все сразу: производство, социальная сфера и планы на будущее.

Напомним, некоторое время назад в нескольких СМИ появились слухи о начавшихся и предстоящих сокращениях и увольнениях на предприятии, говорили даже о том, что почти 15 тысяч заводчан будут отправлены за ворота. Александр Потапов на встрече с профактивом слухи развеял. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, Потапов сообщил, что с начала 2018 года на предприятие принято более 1,5 тысяч человек и работа по поиску квалифицированных кадров в связи с производственными планами корпорации продолжается.

уралвагонзавод, потапов, увз,(2018)|Фото:пресс-служба УВЗ

Рабочие поднимали вопрос о так называемых донорских днях. Гендиректор сообщил, что на самом высоком уровне прорабатывается вопрос об оплате донорских дней. Чтобы сохранить средний заработок работника за 12-часовую смену, необходимо согласовать эти действия с действующим трудовым законом. Сейчас готовятся бумаги, изучаются нормативные акты.

"Какие социальные объекты остаются в структуре корпорации, какие социальные объекты планируются к продаже?" – спрашивали работники УВЗ. "Уралвагонзавод" оставляет за собой базы отдыха «Соловьиная роща» в районе реки Иса и «Чистая заводь» в деревне Темно-Осинова. Базы «Аять», «Металлург», «Рыбака и Охотника» не пользуются спросом у заводчан и будут проданы до 2020 года, как и гостиница по улице Ильича. Базу отдыха «Кедр» в Усть-Утке безвозмездно передадут Нижнетагильской Епархии. Планируется отдать и храм, гостиницу с кортом в Волчанске.

уралвагонзавод, потапов, увз,рабочие, люди, собрание(2018)|Фото:пресс-служба УВЗ

Дворец ледового спорта, дворцы культуры, водного спорта, объекты здравоохранения в Нижнем Тагиле и в Волчанске остаются на балансе УВЗ, подтвердил Потапов и сказал, что "продолжится поддержка детских спортивных школ, в том числе и детской хоккейной команды спортивного клуба “Спутник”.

По словам гендиректора, помощь осуществляется через МОО «СК «Спутник», средства в бюджете запланированы. Более того, ребятам для проведения тренировочных мероприятий предоставляются спортивные объекты УВЗ, содержание которых идет за средства предприятия, а пользуется ими весь город и приезжие с окраин.

Говоря о пенсионной реформе, генеральный директор особенно подчеркнул, что нельзя допустить втягивание корпорации в нечистоплотные игры людей, которые пытаются сделать себе имя или пиар на серьезной озабоченности трудящихся.

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17.08.2018 11:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:48 Екб

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Потапов лично встретился с профактивом УВЗ
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