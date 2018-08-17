Кремль: Финансовая система России абсолютно стабильна

Финансовая система России абсолютно стабильна, несмотря на волатильность курса рубля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, "идет разнонаправленная динамика, определенная волатильность есть", передает РИА Новости.

При этом Песков напомнил ​"заявления наших руководителей экономического блока, что финансовая и экономическая система в стране абсолютно стабильна".

Российская валюта начала падение после сообщений о предстоящем введении санкций в отношении Москвы из-за "дела Скрипалей".

Неделю назад глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в последние годы российская экономика стала гораздо более устойчивой к внешним факторам, включая колебания нефтяных показателей и введение санкций.