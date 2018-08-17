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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ультиматум населению: либо пенсионная "реформа", либо вообще отсутствие пенсий События последних недель дают слабое, но все-таки ощутимое представление относительно того, что делают власти и к чему стремятся в сфере пенсионной "реформы". То, что сейчас происходит с инициативой референдума, с арестом митингующих, можно обозначить как мониторинг ситуации и блокирование рисков. А в целом населению ставят ультиматум – либо повышение пенсионного возраста, либо вообще отсутствие пенсий. Подробнее – в материале Накануне.RU.
17.08.2018
общество ;
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Новости
17.08.2018 13:54 Мск (15:54 Екб)
общество | Курганская область
Глава Зауралья в Тюмени рассказал министру Кобылкину и губернаторам Урала о мусорной фирме энергетических олигархов
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Алексей Кокорин (2017) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин рассказал Министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину о новой системе обращения с отходами - совещание в Тюмени с участием глав субъектов УрФО прошло в Тюмени 17 августа.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, за мусор в Курганской области теперь официально будет отвечать тюменская компания "Рифей", находящаяся под контролем крупных уральских бизнесменов-энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова - в апреле этого года зауральцы увидели в своих почтовых ящиках договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Что касается размера тарифа, то он еще не утвержден - утверждается он департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, срок оказания услуги - не позднее 1 января 2019 года. Кокорин отметил, что как раз сейчас идет работа по установлению единого тарифа.

"За последние 3 года проведено 2 тыс. 265 рейдов. По результатам надзорных мероприятий за этот период по настоящее время ликвидировано свыше 1 тыс. 100 свалок, предотвращенный вред окружающей среде составил более 115 млн рублей", - отметил Алексей Кокорин на совещании.

Несмотря на такие радужные заявления, в Кургане постоянно возникают проблемы на Шуховском полигоне - на данный момент крупнейшей городской свалке, куда стягивается весь мусор Кургана. В конце июня этого года, например, был уволен замдиректора полигона после пожара на свалке в мае этого года и смога над городом. Также в мае этого года прокуратура Зауралья начала административное разбирательство по факту того, что на полигоне собирают отходы в отсутствие надлежащей сортировки с изъятием полезных компонентов.

Несмотря на все вышеперечисленные факты, Дмитрий Кобылкин на совещании отметил, что готовность регионов Урала к реформе в сфере ТКО находится на высоком уровне.

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17.08.2018 13:54 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
15:54 Екб

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Глава Зауралья в Тюмени рассказал министру Кобылкину и губернаторам Урала о мусорной фирме энергетических олигархов
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