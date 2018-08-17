Глава Зауралья в Тюмени рассказал министру Кобылкину и губернаторам Урала о мусорной фирме энергетических олигархов

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин рассказал Министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину о новой системе обращения с отходами - совещание в Тюмени с участием глав субъектов УрФО прошло в Тюмени 17 августа.

Как ранее сообщало Накануне.RU, за мусор в Курганской области теперь официально будет отвечать тюменская компания "Рифей", находящаяся под контролем крупных уральских бизнесменов-энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова - в апреле этого года зауральцы увидели в своих почтовых ящиках договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Что касается размера тарифа, то он еще не утвержден - утверждается он департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, срок оказания услуги - не позднее 1 января 2019 года. Кокорин отметил, что как раз сейчас идет работа по установлению единого тарифа.

"За последние 3 года проведено 2 тыс. 265 рейдов. По результатам надзорных мероприятий за этот период по настоящее время ликвидировано свыше 1 тыс. 100 свалок, предотвращенный вред окружающей среде составил более 115 млн рублей", - отметил Алексей Кокорин на совещании.

Несмотря на такие радужные заявления, в Кургане постоянно возникают проблемы на Шуховском полигоне - на данный момент крупнейшей городской свалке, куда стягивается весь мусор Кургана. В конце июня этого года, например, был уволен замдиректора полигона после пожара на свалке в мае этого года и смога над городом. Также в мае этого года прокуратура Зауралья начала административное разбирательство по факту того, что на полигоне собирают отходы в отсутствие надлежащей сортировки с изъятием полезных компонентов.

Несмотря на все вышеперечисленные факты, Дмитрий Кобылкин на совещании отметил, что готовность регионов Урала к реформе в сфере ТКО находится на высоком уровне.