ОНФ: Автомобилистам по-прежнему сложно купить е-ОСАГО

Из 300 тестовых оформлений электронного полиса ОСАГО в 59% случаев автомобилисты испытывали затруднения из-за технических проблем. Общероссийский мониторинг работы страховых компаний провели эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков".

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Проверка прошла в 46 регионах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ. Общественники сами проверяли работу сервиса, а также опрашивали автовладеьцев. Возможность оформления электронного полиса сделала услугу более доступной, но на сайтах часто возникают технические ошибки, сделали вывод общественники.

Исследование показало, что автовладельцы неохотно страхуются у замещающих страховщиков, которые не представлены в их регионах.

25% опрошенных автовладельцев отметили, что при сбое в оформлении полиса идет перенаправление на сайт РСА или сайт замещающего страховщика. Организация зачастую отличается по размеру и надежности, говорят автовладельцы.

"В ряде регионов (Воронежская область, Республика Татарстан и других) у предложенного системой страховщика не было собственных офисов", - отмечают в ОНФ.

Активисты проверили и точки продаж полисов, в них по-прежнему практикуют навязывание дополнительных услуг клиентам, сообщают в ОНФ.

Как сообщало Накануне.RU, осенью ОСАГО ждет очередная реформа, Центробанк планирует расширить тарифный коридор. По прогнозам участников рынка это может увеличить стоимость полиса.