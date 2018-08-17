В Екатеринбурге машина врезалась в остановку, среди пострадавших подросток. СК начал проверку

СУ СК РФ по Свердловской области проведёт проверку по сообщению о причинении в результате ДТП в Екатеринбурге телесных повреждений нескольким гражданам, в том числе, 13-летнему подростку, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

По предварительным данным, сегодня утром в районе Южного автовокзала произошла авария с участием автомашины "Ниссан", которая въехала в автобусную остановку. В результате инцидента пострадали несколько человек (в том числе, 13-летний подросток), которые в это время находились на остановке.

"Доследственная проверка организована органами Следственного комитета в целях наиболее тщательного установления всех обстоятельств инцидента, в котором, по предварительным данным, пострадал, в том числе, несовершеннолетний подросток. В ходе проверки будут приняты меры к установлению и опросу как участников ДТП, так и очевидцев происшествия, выяснению степени тяжести вреда здоровью пострадавших. По итогам доследственной проверки органами следствия будет принято процессуальное решение", - добавили в СКР.