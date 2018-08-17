В Магнитогорске осудили двоих иностранцев-наркосбытчиков

В Магнитогорске суд решил судьбу двоих иностранцев, которые обвинялись в покушении на сбыт наркотиков.

Их задержали в феврале этого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Мужчины специально приехали в Магнитогорск, чтобы создать сеть по продаже "синтетики".

"Работали они самостоятельно, независимо друг от друга. Каждый приобретал наркотическое средство, фасовал его на мелкие партии по дозам и прятал в оборудованные тайники-закладки", - добавили в ведомстве.

После этого через интернет мужчины самостоятельно искали покупателей, однако контрразведчики пресекли их преступную деятельность.

Суд назначил каждому по 9 лет в колонии строгого режима.