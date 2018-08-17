ЭК "Урал промышленный - Урал полярный" продала долги экс-директора

Энергетическая компания "Урал промышленный - Урал полярный" (на 25% принадлежит "Корпорации развития") на торгах продала право требования долга с бывшего генерального директора компании Сергея Мельниченко, передает корреспондент Накануне.RU.

ЭК "Уп-Уп", напомним, через суд взыскивала с Мельниченко, который возглавлял компанию с 2010 по 2015 гг., более 9,4 млн руб. необоснованного завышения зарплаты. На торги были выставлены два лота о праве требования дебиторской задолженности с Мельниченко в сумме 9,4 млн руб. (по каждому лоту). Один долг был продан за 56,3 тыс руб. частному лицу Инне Шарохиной, второй - за 32 тыс. руб. компании "РСК 53".

Кроме того, через торги энергетическая компания реализовала право требования дебиторской задолженности с чешской PSG-International a.s., которая должна структуре "Корпорации развития" 1,1 млрд руб. Долг за 15,1 млн руб. купило ООО "Бизнес групп".

Напомним, ЭК "Уп-Уп" признана банкротом в октябре 2016 г., с иском обратилось ООО "Инженерные системы". Сейчас проходит реализация имущества должника.