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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ультиматум населению: либо пенсионная "реформа", либо вообще отсутствие пенсий События последних недель дают слабое, но все-таки ощутимое представление относительно того, что делают власти и к чему стремятся в сфере пенсионной "реформы". То, что сейчас происходит с инициативой референдума, с арестом митингующих, можно обозначить как мониторинг ситуации и блокирование рисков. А в целом населению ставят ультиматум – либо повышение пенсионного возраста, либо вообще отсутствие пенсий. Подробнее – в материале Накануне.RU.
17.08.2018
общество ;
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Новости
17.08.2018 13:09 Мск (15:09 Екб)
экономика | Ямало-Ненецкий АО
ЭК "Урал промышленный - Урал полярный" продала долги экс-директора
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Сергей Мельниченко, бывший директор энергетической компании Урал промышленный - Урал порлярный (2017) | Фото: polarenergo.ru

Энергетическая компания "Урал промышленный - Урал полярный" (на 25% принадлежит "Корпорации развития") на торгах продала право требования долга с бывшего генерального директора компании Сергея Мельниченко, передает корреспондент Накануне.RU.
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ЭК "Уп-Уп", напомним, через суд взыскивала с Мельниченко, который возглавлял компанию с 2010 по 2015 гг., более 9,4 млн руб. необоснованного завышения зарплаты. На торги были выставлены два лота о праве требования дебиторской задолженности с Мельниченко в сумме 9,4 млн руб. (по каждому лоту). Один долг был продан за 56,3 тыс руб. частному лицу Инне Шарохиной, второй - за 32 тыс. руб. компании "РСК 53".

Кроме того, через торги энергетическая компания реализовала право требования дебиторской задолженности с чешской PSG-International a.s., которая должна структуре "Корпорации развития" 1,1 млрд руб. Долг за 15,1 млн руб. купило ООО "Бизнес групп".

Напомним, ЭК "Уп-Уп" признана банкротом в октябре 2016 г., с иском обратилось ООО "Инженерные системы". Сейчас проходит реализация имущества должника.

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17.08.2018 13:09 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
15:09 Екб

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ЭК "Урал промышленный - Урал полярный" продала долги экс-директора
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