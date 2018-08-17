Новый сезон близко: ХК "Автомобилист" установил в Екатеринбурге таймер обратного отсчета в виде шайбы

Сегодня, 17 августа, на перекрестке улиц Попова и Вайнера в Екатеринбурге был установлен таймер обратного отсчета в виде хоккейной шайбы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", полутораметровая конструкция отсчитывает дни до первого матча команды в новом сезоне. В дальнейшем часы перевезут к КРК "Уралец", где табло на шайбе будет напоминать болельщикам о датах ближайших домашних матчей.

Напомним, новый сезон "Автомобилист" начнет на домашней арене серией из четырех игр. 2 сентября первым соперником в предстоящем сезоне станет рижское "Динамо", 4 сентября - ЦСКА (Москва), 6 сентября - "Слован" (Братислава) и 9 сентября - "Адмирал" (Владивосток).

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что нападающий "Автомобилиста" Артем Гареев сломал ногу в матче предсезонного турнира в Нижнем Новгороде и выбыл до октября.