Роспотребнадзор открестился от запрета на песни Бузовой и Киркорова

В Роспотребнадзоре заявили, что комментарии ведомства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, не относились к каким-либо конкретным песням известных российских исполнителей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, в социальных сетях опубликовали список с песнями, запрещенными на дискотеках в детском оздоровительно-образовательном центре "Олимпиец" в Новгородской области. Воспроизводить запретили песни, содержащие бранную лексику, скрытый смысл или расовую или этническую дискриминацию.

В перечень якобы вошли такие исполнители как Скриптонит, Тимати, Face, Ольга Бузова, Монеточка, Pharaoh и Филипп Киркоров.

Ранее житель Тюмени Антон Тихонов предложил лишить Филиппа Киркорова звания "Народный артист Российской Федерации" за клип на песню "Цвет настроения синий". По мнению тюменца, видеоролик открыто пропагандирует "распущенное и развратное поведение".

Активисты региональной общественной организации "Русский дух" сняли пародию на клип Киркорова.