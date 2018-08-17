В Москве выявлен 141 факт недолива топлива на АЗС региона, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Данные факты выявлены в результате проверки 589 автозаправочных станций Москвы и Подмосковья, уточнила она.

В ходе мероприятий проведены проверочные закупки моторного топлива, для проведения замеров нефтепродуктов привлекалась мобильная лаборатория со специализированным оборудованием.

"По результатам проведенных мероприятий подготовлены и направлены в Роспотребнадзор и Росстандарт 147 материалов проверок, содержащих сведения о выявленных нарушениях… Выявлен 141 факт недолива топлива свыше допустимой нормы (0,25%)", - прокомментировала Волк.