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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ультиматум населению: либо пенсионная "реформа", либо вообще отсутствие пенсий События последних недель дают слабое, но все-таки ощутимое представление относительно того, что делают власти и к чему стремятся в сфере пенсионной "реформы". То, что сейчас происходит с инициативой референдума, с арестом митингующих, можно обозначить как мониторинг ситуации и блокирование рисков. А в целом населению ставят ультиматум – либо повышение пенсионного возраста, либо вообще отсутствие пенсий. Подробнее – в материале Накануне.RU.
17.08.2018
общество ;
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Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

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Актриса "Уральских пельменей" обжаловала снятие с выборов в гордуму Екатеринбурга
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Юля Михалкова (2016) | Фото:http://fanpelmeni.ru/

Актрисы шоу "Уральских пельменей" Юлия Михалкова обжаловала решение суда об отмене её регистрации на выборы в городскую думу Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинского районного суда, апелляция поступила сегодня, а дело будут рассматривать в Свердловском областном суде.

Напомним, что в понедельник, 13 августа, суд отменил регистрацию Михалковой на выборах в гордуму, а иск был подан от другого кандидата - Рустама Казыханова, который выдвинут по одномандатному округу №9 от "Российской партии пенсионеров за справедливость".

Как оказалось, актрису сняли с выборов из-за подписей избирателей. Истец в своем заявлении просил признать недействительными часть подписей, предоставленных Михалковой в избирательную комиссию. Для этого он представил в суд данные проверки полиции, а также привлек к делу эксперта-почерковеда. Однако суд не учел результаты экспертизы, а вот по результатам проверки МВД было принято решение признать подписи недействительными.

Юлия Михалкова(2016)|Фото: уральские пельмени

Ранее актриса изъявляла желание стать министром культуры. Но, видимо, таких предложений ей никто не сделал. Затем она стала победительницей праймериз "ЕР" на выборах в Госдуму в 2016 году, однако, в финальный список кандидатов в депутаты, утвержденный на съезде, не вошла. Потом, по мнению экспертов, Михалкова переориентировалась на региональное заксобрание. В итоге пробует силы в гордуму Екатеринбурга.

"Юля-хохотуля" уже отметилась запоминающимися высказываниями относительно своей политической карьеры. Во время дебатов, отвечая на вопрос про фотосессию в стиле "ню", Михалкова заявила: "Вам нравится, как я выгляжу? Если я умею следить за собой, то я смогу помогать следить и за городом, и за областью, и за страной". А в реалити-шоу Максима Галкина "МаксимМаксим", отвечая на вопрос, какой закон она бы ввела, если бы стала депутатом, Михалкова заявила: "Естественно, меня интересует коррупция".

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17.08.2018 13:39 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:39 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.08.2018 12:44 Мск
Дело в подписях. Стала известна причина, по которой Михалкову не допустили до выборов в думу Екатеринбурга

Ранее 13.08.2018 16:30 Мск
Актрису "Уральских пельменей" не допустили до выборов в гордуму Екатеринбурга








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Актриса "Уральских пельменей" обжаловала снятие с выборов в гордуму Екатеринбурга
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