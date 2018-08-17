Актриса "Уральских пельменей" обжаловала снятие с выборов в гордуму Екатеринбурга

Актрисы шоу "Уральских пельменей" Юлия Михалкова обжаловала решение суда об отмене её регистрации на выборы в городскую думу Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинского районного суда, апелляция поступила сегодня, а дело будут рассматривать в Свердловском областном суде.

Напомним, что в понедельник, 13 августа, суд отменил регистрацию Михалковой на выборах в гордуму, а иск был подан от другого кандидата - Рустама Казыханова, который выдвинут по одномандатному округу №9 от "Российской партии пенсионеров за справедливость".

Как оказалось, актрису сняли с выборов из-за подписей избирателей. Истец в своем заявлении просил признать недействительными часть подписей, предоставленных Михалковой в избирательную комиссию. Для этого он представил в суд данные проверки полиции, а также привлек к делу эксперта-почерковеда. Однако суд не учел результаты экспертизы, а вот по результатам проверки МВД было принято решение признать подписи недействительными.

Ранее актриса изъявляла желание стать министром культуры. Но, видимо, таких предложений ей никто не сделал. Затем она стала победительницей праймериз "ЕР" на выборах в Госдуму в 2016 году, однако, в финальный список кандидатов в депутаты, утвержденный на съезде, не вошла. Потом, по мнению экспертов, Михалкова переориентировалась на региональное заксобрание. В итоге пробует силы в гордуму Екатеринбурга.

"Юля-хохотуля" уже отметилась запоминающимися высказываниями относительно своей политической карьеры. Во время дебатов, отвечая на вопрос про фотосессию в стиле "ню", Михалкова заявила: "Вам нравится, как я выгляжу? Если я умею следить за собой, то я смогу помогать следить и за городом, и за областью, и за страной". А в реалити-шоу Максима Галкина "МаксимМаксим", отвечая на вопрос, какой закон она бы ввела, если бы стала депутатом, Михалкова заявила: "Естественно, меня интересует коррупция".