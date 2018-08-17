Взрыв на шахте "Обуховская" в Ростовской области привел к уголовному делу

По факту взрыва на шахте "Обуховская" в Ростовской области возбуждено уголовное дело. Следователи уже изъяли нужные им документы.

Напомним, 16 августа при заряжании забоя монтажной камеры лавы шахты АО "Шахтоуправление "Обуховская" в городе Зверево произошел взрыв одного из шпуровых зарядов. В результате погиб проходчик, еще пять человек получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уже проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая служебная документация, назначено проведение экспертиз.

Как отметили в ведомстве, в ходе расследования обязательно будут установлены все обстоятельства, а также конкретные лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на предприятии. Их деятельности будет дана правовая оценка.