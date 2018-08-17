Солиста "Дискотеки Авария" задержали в Шереметьево перед вылетом в Италию

Солиста группы "Дискотека Авария" Алексея Рыжова задержали в аэропорту Шереметьево из-за налоговой задолженности на сумму 100 тысяч рублей.

Семья музыканта улетела на отдых в Италию без него.

Рыжов попал в список невыездных в мае, но не знал об этом. Квитанции и судебные извещения о неоплаченных налогах артисту отправляли, но документы он не получил, сообщает РЕН-ТВ.

Сам Рыжов пояснил, что он не живет по месту прописки. По его словам, долги он оплатил сразу в аэропорту.

В июле сообщалось, что известный французский актер Жерар Депардье оказался в базе должников российских судебных приставов. Производство против него было возбуждено 13 июня этого года. Речь идет о взыскании налогов и сборов, включая пени.

Однако оно было прекращено 28 июня - приставы не сумели разыскать ни самого актера-должника, ни его имущество. О том, сколько именно должен Депардье, не уточняется.