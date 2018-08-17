В брошенном УФМС в Москве обнаружены личные документы граждан

В одном из московских УФМС обнаружены личные документы, в том числе паспорта. Их происхождение выясняют следователи, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Москве.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве в рамках доследственной проверки будут проверены обстоятельства обнаружения в помещении здания, где ранее располагался один из столичных отделов УФМС, паспортов граждан РФ, заграничных паспортов, а также различных архивных документов и различных бланков, связанных с выдачей разрешений на временное проживание на территории РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о закрытом отделе УФМС в Черемушках.