На Среднем Урале бывшая сотрудница Ростехнадзора получила 4 года колонии за крупную взятку

Кировградский городской суд вынес приговор в отношении бывшего инспектора Нижнетагильского управления Ростехнадзора Оксаны Колясниковой. Ее признали виновной в получении взятки в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент случился в ноябре-декабре 2017 года, когда Колясникова проводила плановую выездную проверку исполнения требований промышленной и энергетической безопасности в ООО "Агрофирма «Северная". В ходе проверки установлено, что производственные площадки "Красноуральская" и "Кировградская" у агрофирмы арендует ООО "Куратье", занимающееся птицеводством. Так, инспектор выявила нарушения на производстве. Однако женщина предложила представителю ООО "Куратье" за взятку в 200 тыс. не включать в итоговый акт данные нарушения.

Женщину задержали в одном из кафе Кировграда, где ей должны были передать деньги.

Суд приговорил Оксану Колясникову к наказанию в виде 4 лет колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. руб.