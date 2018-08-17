"Следов нет": на Ямале неделю ищут пропавшую в тундре девочку

Возобновлены поиски пропавшей в ямальской тундре девочки, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Пропавшего неделю назад в ямальской тундре маленького ребенка нашли мертвым

В "Ямалспасе" Накануне.RU рассказали, что из-за тумана невозможно искать ребенка с воздуха, спасатели работают только на земле. Пока не удалось обнаружить даже каких-либо следов пропавшей. Отметим, 16 августа поиски останавливали из-за плохой погоды в Тазовском районе.

Напомним, 15-летняя школьница покинула стойбище 8 августа. Она ушла в тундру в 100 км от села Гыда, направляясь в гости к своему брату, чей чум располагается в 6-7 км северо-западнее их жилища, но до места так и не добралась. Родные пытались найти ее самостоятельно. Из-за отсутствия сотовой и спутниковой связи спасатели и силовики узнали о случившемся только через три дня после пропажи, 11 августа. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Девочка объявлена в розыск.